Врач Звонков: цвет кожи указывает на болезни крови

Врач Звонков: цвет кожи указывает на анемию, венозный застой, кровоизлияния или разрушения эритроцитов

02 сентября 2022 в 05:01 Размер текста - 17 +

Нездоровая кожа может иметь синюшный, желтый и пурпурный цвет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бледность, синюшность кожи, желтизна и пурпурность говорят о нарушениях в крови. Это может быть анемия, венозный застой, кровоизлияния или разрушения эритроцитов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт Андрей Звонков. «Бледность кожи, отсутствие розового оттенка, говорит о каком-то обморочном состоянии, резком падении давления, каком-то коллапсе. Либо это анемия, то есть пониженное содержание гемоглобина в крови. Синюшность или такой сине-фиолетовый оттенок часто говорит о венозном переполнении, о застоях. Это тоже характерно при нарушении кровообращения. Желтизна, желто-зеленый оттенок — это не всегда может быть печень. Она может быть связана и с повышенным разрушением эритроцитов в крови. Это может быть аутоиммунный процесс, токсический в связи употреблением каких-то биологических или химических ядов. А лимонно-желтый оттенок — это классическая желтуха, гепатит», — объяснил Андрей Звонков. По словам врача-терапевта, наиболее опасным для человека является пурпурно-леопардовый оттенок кожи. «Например, тромбоцитопеническая пурпура — там вообще леопардовый окрас. Это когда низкое количество тромбоцитов в организме и появляется много синяков. И вся кожа в пятнах от синих до оранжевых. В кожу идет кровоизлияние, по срокам давности цвета меняются, что-то постепенно выцветает. Кстати говоря, синяки возникают везде, не только на коже, они могут быть и на внутренних органах, в мозгу, где угодно. И это довольно опасные состояния», — подчеркнул Звонков. Доктор добавил, что цвет кожи является важным параметром определения, что происходит с человеком. «Вообще в медицине существует такое понятие как габитус — внешний вид. И любой осмотр пациента начинается с описания внешнего вида, как выглядит, что у него. Цвет его кожи — это классическая схема в пропедевтике, то есть диагностике, внутренних болезней», — подытожил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бледность, синюшность кожи, желтизна и пурпурность говорят о нарушениях в крови. Это может быть анемия, венозный застой, кровоизлияния или разрушения эритроцитов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-терапевт Андрей Звонков. «Бледность кожи, отсутствие розового оттенка, говорит о каком-то обморочном состоянии, резком падении давления, каком-то коллапсе. Либо это анемия, то есть пониженное содержание гемоглобина в крови. Синюшность или такой сине-фиолетовый оттенок часто говорит о венозном переполнении, о застоях. Это тоже характерно при нарушении кровообращения. Желтизна, желто-зеленый оттенок — это не всегда может быть печень. Она может быть связана и с повышенным разрушением эритроцитов в крови. Это может быть аутоиммунный процесс, токсический в связи употреблением каких-то биологических или химических ядов. А лимонно-желтый оттенок — это классическая желтуха, гепатит», — объяснил Андрей Звонков. По словам врача-терапевта, наиболее опасным для человека является пурпурно-леопардовый оттенок кожи. «Например, тромбоцитопеническая пурпура — там вообще леопардовый окрас. Это когда низкое количество тромбоцитов в организме и появляется много синяков. И вся кожа в пятнах от синих до оранжевых. В кожу идет кровоизлияние, по срокам давности цвета меняются, что-то постепенно выцветает. Кстати говоря, синяки возникают везде, не только на коже, они могут быть и на внутренних органах, в мозгу, где угодно. И это довольно опасные состояния», — подчеркнул Звонков. Доктор добавил, что цвет кожи является важным параметром определения, что происходит с человеком. «Вообще в медицине существует такое понятие как габитус — внешний вид. И любой осмотр пациента начинается с описания внешнего вида, как выглядит, что у него. Цвет его кожи — это классическая схема в пропедевтике, то есть диагностике, внутренних болезней», — подытожил он.