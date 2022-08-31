31 августа 2022

В ЯНАО выросли цены на аренду квартир. Инфографика

В связи с сезоном и притоком рабочих в ЯНАО замечен рост цен на недвижимость
© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое цены на аренду квартир доходят до 200 000 тысяч рублей в месяц Фото:

Эксперты рассказали о росте цен на аренду квартир в Ямало-Ненецком автономном округе. Информацией об этом поделился руководитель отдела аренды недвижимости «Этажи» Ярослав Коломиец.

«Цены на аренду квартир значительно выросли, большой поток организаций подрядных едет выполнять работы строительства и ТэК [топливно-энергетический комплекс], много людей едут на заработки, так как в средней полосе нет работы и заработки маленькие, много специалистов привозят крупные организации. В ближайшее время спад цен не наблюдается, так как сейчас начался сезон. Цены будут подниматься согласно спросу на квартиры», — рассказал Коломиец.

Агентство проанализировало цены на аренду недвижимости в регионе. Так, в Ноябрьске и Салехарде можно снять жилье дешевле всего. Дороже всего обойдется жителям Губкинского и Тарко-Сале. В Новом Уренгое стоимость аренды квартир достигает 200 000 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что эксперты рассказали, возможно ли купить квартиру в ЯНАО с минимальной заработной платой. По данным сервиса объявлений Avito, в ЯНАО можно найти жилье в пределах 2 000 000 рублей.

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Эксперты рассказали о росте цен на аренду квартир в Ямало-Ненецком автономном округе. Информацией об этом поделился руководитель отдела аренды недвижимости «Этажи» Ярослав Коломиец. «Цены на аренду квартир значительно выросли, большой поток организаций подрядных едет выполнять работы строительства и ТэК [топливно-энергетический комплекс], много людей едут на заработки, так как в средней полосе нет работы и заработки маленькие, много специалистов привозят крупные организации. В ближайшее время спад цен не наблюдается, так как сейчас начался сезон. Цены будут подниматься согласно спросу на квартиры», — рассказал Коломиец. Агентство проанализировало цены на аренду недвижимости в регионе. Так, в Ноябрьске и Салехарде можно снять жилье дешевле всего. Дороже всего обойдется жителям Губкинского и Тарко-Сале. В Новом Уренгое стоимость аренды квартир достигает 200 000 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что эксперты рассказали, возможно ли купить квартиру в ЯНАО с минимальной заработной платой. По данным сервиса объявлений Avito, в ЯНАО можно найти жилье в пределах 2 000 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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