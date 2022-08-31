Эксперты рассказали о росте цен на аренду квартир в Ямало-Ненецком автономном округе. Информацией об этом поделился руководитель отдела аренды недвижимости «Этажи» Ярослав Коломиец.
«Цены на аренду квартир значительно выросли, большой поток организаций подрядных едет выполнять работы строительства и ТэК [топливно-энергетический комплекс], много людей едут на заработки, так как в средней полосе нет работы и заработки маленькие, много специалистов привозят крупные организации. В ближайшее время спад цен не наблюдается, так как сейчас начался сезон. Цены будут подниматься согласно спросу на квартиры», — рассказал Коломиец.
Агентство проанализировало цены на аренду недвижимости в регионе. Так, в Ноябрьске и Салехарде можно снять жилье дешевле всего. Дороже всего обойдется жителям Губкинского и Тарко-Сале. В Новом Уренгое стоимость аренды квартир достигает 200 000 тысяч рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что эксперты рассказали, возможно ли купить квартиру в ЯНАО с минимальной заработной платой. По данным сервиса объявлений Avito, в ЯНАО можно найти жилье в пределах 2 000 000 рублей.
Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»