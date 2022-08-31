В ЯНАО женщина набросилась на полицейского и получила срок

Жительница ранее была неоднократно судима Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Неоднократно судимая жительница Нового Уренгоя набросилась на полицейского, за что получила пять месяцев условно с испытательным сроком один год. Об этом сообщается на сайте УМВД по ЯНАО.

«19 ноября 2021 года в ОМВД России по г. Новый Уренгой по подозрению в совершении преступления доставлена ранее неоднократно судимая местная жительница 1993 года рождения. В ходе выяснения всех обстоятельств совершения ею преступления, злоумышленница стала вести себя неадекватно, агрессивно. На законные требования сотрудника полиции прекратить противоправные действия женщина не реагировала и набросилась на полицейского, повредив ему одежду», — говорится в сообщении.

В отношении девушки возбудили уголовное дело. «Подсудимая приговорена к лишению свободы на 5 месяцев условно с испытательным сроком 1 год», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Ямальского района ЯНАО ударила следователя во время расследования уголовного дела в отношении ее супруга. За это женщине грозит лишения свободы на срок до пяти лет.