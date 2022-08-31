31 августа 2022

Двое пермяков незаконно срубили деревьев на 18 млн

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Музей деревянного зодчества Хохловка. Пермь, рубка леса, вырубка леса, пермский край, весна, хохловка, музей деревянного зодчества, лесопавал, лестничество
В Пермском крае мужчина и женщина срубили деревьев на 18 млн Фото:

Двое пермяков вырубили деревья в крае на 18 миллионов рублей. Подробности о незаконной деятельности и сроках наказания за нее сообщили в пресс-службе Лысьвенской городской прокуратуры.

«С сентября по ноябрь 2020 года ранее судимый мужчина и несудимая женщина, выступившая в роли организатора преступления, с использованием бензопил незаконно произвели рубку 890 деревьев хвойных и лиственных пород. Ущерб от действий пермяков составил более 18 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.

Свою вину подсудимые не признали и не предприняли никаких действий для возмещения причиненного ущерба. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы женщине-организатору на 4 года, а мужчине на 3,5 года, с учетом предыдущей судимости пермяк проведет в тюрьме пять лет.

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Двое пермяков вырубили деревья в крае на 18 миллионов рублей. Подробности о незаконной деятельности и сроках наказания за нее сообщили в пресс-службе Лысьвенской городской прокуратуры. «С сентября по ноябрь 2020 года ранее судимый мужчина и несудимая женщина, выступившая в роли организатора преступления, с использованием бензопил незаконно произвели рубку 890 деревьев хвойных и лиственных пород. Ущерб от действий пермяков составил более 18 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве. Свою вину подсудимые не признали и не предприняли никаких действий для возмещения причиненного ущерба. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы женщине-организатору на 4 года, а мужчине на 3,5 года, с учетом предыдущей судимости пермяк проведет в тюрьме пять лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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