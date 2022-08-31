Двое пермяков незаконно срубили деревьев на 18 млн

01 сентября 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

В Пермском крае мужчина и женщина срубили деревьев на 18 млн Фото: Сергей Русанов © URA.RU Двое пермяков вырубили деревья в крае на 18 миллионов рублей. Подробности о незаконной деятельности и сроках наказания за нее сообщили в пресс-службе Лысьвенской городской прокуратуры. «С сентября по ноябрь 2020 года ранее судимый мужчина и несудимая женщина, выступившая в роли организатора преступления, с использованием бензопил незаконно произвели рубку 890 деревьев хвойных и лиственных пород. Ущерб от действий пермяков составил более 18 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве. Свою вину подсудимые не признали и не предприняли никаких действий для возмещения причиненного ущерба. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы женщине-организатору на 4 года, а мужчине на 3,5 года, с учетом предыдущей судимости пермяк проведет в тюрьме пять лет.

Двое пермяков вырубили деревья в крае на 18 миллионов рублей. Подробности о незаконной деятельности и сроках наказания за нее сообщили в пресс-службе Лысьвенской городской прокуратуры. «С сентября по ноябрь 2020 года ранее судимый мужчина и несудимая женщина, выступившая в роли организатора преступления, с использованием бензопил незаконно произвели рубку 890 деревьев хвойных и лиственных пород. Ущерб от действий пермяков составил более 18 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве. Свою вину подсудимые не признали и не предприняли никаких действий для возмещения причиненного ущерба. Суд назначил им наказание в виде лишения свободы женщине-организатору на 4 года, а мужчине на 3,5 года, с учетом предыдущей судимости пермяк проведет в тюрьме пять лет.