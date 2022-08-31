В Перми будут строить новый развлекательный центр для детей

В Индустриальном районе Перми компания «Пермглавснаб» планирует построить новый детский развлекательный центр. Двухэтажное здание разместится на перекрестке улиц Свиязева и Леонова. Проект сегодня презентовали на заседании краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.
«Проект предполагает строительство двухэтажного тематического комплекса в антураже русских народных сказок. Формат работы — досуг с детьми. Общий объем инвестиций — 387 миллионов рублей», — сообщил представитель компании-застройщика Андрей Полежаев.
Совет присвоил проекту статус приоритетного. Это значит, что земельный участок застройщику предоставят на льготных условиях без проведения торгов и административного сопровождения. Всего на заседании совета приоритетный статус получили 10 проектов. Среди них — строительство логистического центра в поселке Паздерино, открытие цеха по производству деревянных поддонов в Кизеле, а также запуск нового производства пластиковых изделий в поселке Юго-Камский.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае планируют строить два завода по производству продукции медицинского назначения. Одно из предприятий будет специализироваться на выпуске изделий из углеродных композитов.
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