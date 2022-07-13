В Пермском крае в рамках импортозамещения построят завод «костей»

Один из заводов будет производить медицинские изделия для ортопедии и протезирования Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Пермском крае планируют построить два предприятия по производству продукции медицинского назначения из отечественных материалов. Один из заводов будет специализироваться на изделиях из углеродных композитов, которые обладают высокой совместимостью с костной тканью человека. Об этом на заседании регионального правительства сообщила министр территориального развития Светлана Усачева.

«Первый проект предусматривает создание нового производства медицинских изделий из углеродных композитов. Они обладают высокой совместимостью с костной тканью человека и будут использоваться в травматологии, ортопедии, челюстно-лицевой хирургии. Второй проект — это организация производства фармацевтических ингредиентов, которые являются основой для производства лекарств», — сказала министр.

По словам Усачевой, для размещения производств инвесторам без торгов предоставлены земельные участки. В этом году обе компании, ООО «Углекон» и АО «Эпимер», уже приступили к проектированию заводов. Они рассчитаны на 440 рабочих мест.

Ранее URA.RU сообщало, что объединенная фарфоровая компания в Перми планирует расширение производства для импортозамещения. На эти цели будет направлено около 2 млрд рублей.

Импортозамещение в различных сферах стало актуальным после ввода против России санкций со стороны других государств. Так США и страны Европы отвечают на проведение спецоперации РФ на Украине. Лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной и гуманитарной сферам. Президент Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии.