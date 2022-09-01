Милонов раскритиковал гимназию в Екатеринбурге, куда ученик пришел в женском платье

Депутат Госдумы РФ Милонов: за ученика в женском платье должны ответить директор и учителя

01 сентября 2022 в 18:05 Размер текста - 17 +

Виталий Милонов посчитал, что школьнику станет стыдно за поступок Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов раскритиковал руководство школы №108, на торжественную линейку в которую пришел ученик в женском платье. Соответствующим мнением он поделился с корреспондентом URA.RU. «Это обычная подростковая тупость. Парень, видимо, решил хайпануть. Но в школе, я хочу напомнить, руководители получают зарплаты и должны следить за дисциплиной. Если они этого не делают, то могут с таким подходом переехать в Эстонию. Там это приветствуют. В российской школе такого быть не должно. За эту выходку и директор, и учителя, и родители должны ответить. Еще непонятно, что у него за родители», — высказался Милонов. Он возмутился, почему его в таком виде пустили в школу. По словам Милонова, подросток не может отвечать за свои действия, однако со временем — уверен депутат — ребенку станет стыдно. «Этот героизм должен обернуться для него позором», — заключил Милонов. URA.RU обратилось к руководству школы. Там не ответили на звонок корреспондента агентства. Школьник пришел в женской форме на торжественную линейку, посвященную Дню знаний, в школу №108. Он сфотографировался с одноклассниками и выложил снимки в социальные сети. Официальных комментариев по поводу ситуации пока не поступало.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов раскритиковал руководство школы №108, на торжественную линейку в которую пришел ученик в женском платье. Соответствующим мнением он поделился с корреспондентом URA.RU. «Это обычная подростковая тупость. Парень, видимо, решил хайпануть. Но в школе, я хочу напомнить, руководители получают зарплаты и должны следить за дисциплиной. Если они этого не делают, то могут с таким подходом переехать в Эстонию. Там это приветствуют. В российской школе такого быть не должно. За эту выходку и директор, и учителя, и родители должны ответить. Еще непонятно, что у него за родители», — высказался Милонов. Он возмутился, почему его в таком виде пустили в школу. По словам Милонова, подросток не может отвечать за свои действия, однако со временем — уверен депутат — ребенку станет стыдно. «Этот героизм должен обернуться для него позором», — заключил Милонов. URA.RU обратилось к руководству школы. Там не ответили на звонок корреспондента агентства. Школьник пришел в женской форме на торжественную линейку, посвященную Дню знаний, в школу №108. Он сфотографировался с одноклассниками и выложил снимки в социальные сети. Официальных комментариев по поводу ситуации пока не поступало.