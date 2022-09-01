Екатеринбургский школьник пришел на День знаний в женском платье

Ученик школы №108 пришел в платье на День знаний Фото: Размик Закарян © URA.RU

Один из учеников школы №108 в Екатеринбурге пришел на торжественную линейку и уроки в школьной форме для девочек. Об этом сообщили очевидцы, посетившие торжественную линейку.

«Все были в шоке. Мне рассказал об этом ребенок, и я был в ужасе, если честно», — рассказал один из родителей порталу Е1.ru. Он рассказал, что школьник фотографировался в платье (в том числе делал совместные фотографии с одноклассниками) и выкладывал снимки в социальных сетях.

Неравнодушные родители задумались, не является ли такое поведение пропагандой ЛГБТ. URA.RU обратилось к представителю школы. Там не ответили на звонок корреспондента. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга отказались комментировать информацию. «Сообщений и заявлений по данному факту в полицию не поступало», — сообщили URA.RU в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Ранее ЛГБТ скандал разгорелся в екатеринбургском лицее №12, ученики которого сняли видео с танцем в откровенных костюмах и розовых футболках. Одним из противников такого поведения подростков стал телеведущий Владимир Соловьев. После скандала завуч лицея был уволен.

Фото: е1.ru