Экс-советник главы Пентагона: Украина не вернет потерянные территории

Полковник армии США Макгрегор: Украина не вернется в прежние границы

01 сентября 2022 в 18:16 Размер текста - 17 +

Украине не удастся вернуться в прежние границы, считает Дуглас Макгрегор Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не сможет вернуть потерянные территории и восстановить свои прежние границы. Такое мнение высказал бывший советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор. «Никто и не говорил о возвращении каких-либо территорий, Украине уже не удастся вернуться в прежние границы. Киев не сможет этого сделать, это невозможно. Вашингтон говорит [президенту Украины Владимиру] Зеленскому продолжать сражаться, но в этом нет смысла», — сказал Макгрегор в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. Осенью в регионах намерены провести референдум о присоединении к России, пишет RT. ВСУ предприняли несколько попыток контрнаступления, однако все они провалились.

Украина не сможет вернуть потерянные территории и восстановить свои прежние границы. Такое мнение высказал бывший советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор. «Никто и не говорил о возвращении каких-либо территорий, Украине уже не удастся вернуться в прежние границы. Киев не сможет этого сделать, это невозможно. Вашингтон говорит [президенту Украины Владимиру] Зеленскому продолжать сражаться, но в этом нет смысла», — сказал Макгрегор в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. Осенью в регионах намерены провести референдум о присоединении к России, пишет RT. ВСУ предприняли несколько попыток контрнаступления, однако все они провалились.