Экс-советник главы Пентагона: Украина не вернет потерянные территории

Полковник армии США Макгрегор: Украина не вернется в прежние границы
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Официальный сайт президента Украины, военная техника, война, танки
Украине не удастся вернуться в прежние границы, считает Дуглас Макгрегор Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина не сможет вернуть потерянные территории и восстановить свои прежние границы. Такое мнение высказал бывший советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор.

«Никто и не говорил о возвращении каких-либо территорий, Украине уже не удастся вернуться в прежние границы. Киев не сможет этого сделать, это невозможно. Вашингтон говорит [президенту Украины Владимиру] Зеленскому продолжать сражаться, но в этом нет смысла», — сказал Макгрегор в интервью youtube-каналу Judging Freedom.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. Осенью в регионах намерены провести референдум о присоединении к России, пишет RT. ВСУ предприняли несколько попыток контрнаступления, однако все они провалились.

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Украина не сможет вернуть потерянные территории и восстановить свои прежние границы. Такое мнение высказал бывший советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор. «Никто и не говорил о возвращении каких-либо территорий, Украине уже не удастся вернуться в прежние границы. Киев не сможет этого сделать, это невозможно. Вашингтон говорит [президенту Украины Владимиру] Зеленскому продолжать сражаться, но в этом нет смысла», — сказал Макгрегор в интервью youtube-каналу Judging Freedom. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В ходе спецоперации под контроль союзных сил перешли Херсонская и большая часть Запорожской области. Осенью в регионах намерены провести референдум о присоединении к России, пишет RT. ВСУ предприняли несколько попыток контрнаступления, однако все они провалились.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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