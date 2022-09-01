Российские военные сорвали новую попытку наступления ВСУ

Армия РФ сорвала попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.
«В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Русские Тишки сорвана попытка наступления ВСУ на Харьковском направлении. Потери противника составили свыше пятидесяти человек. Оставшиеся в живых военнослужащие бригады в количестве 56 человек предприняли попытку отхода в направлении Харькова. При выходе к северо-западной окраине Салтовка военнослужащие 14-й бригады ВСУ попали под обстрел с позиций националистического формирования „Кракен“ (запрещено в РФ), которым большинство из них было уничтожено», — сообщили в Минобороны.
31 августа российская армия сорвала контрнаступление ВСУ на Николаево-криворожском направлении. Также было отбито наступление ВСУ в районе населенного пункта Кодема в ДНР, пишет RT. Целью проводимой Россией спецоперации президент Владимир Путин определил денацификацию и демилитаризацию Украины.
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Армия РФ сорвала попытку контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Русские Тишки сорвана попытка наступления ВСУ на Харьковском направлении. Потери противника составили свыше пятидесяти человек. Оставшиеся в живых военнослужащие бригады в количестве 56 человек предприняли попытку отхода в направлении Харькова. При выходе к северо-западной окраине Салтовка военнослужащие 14-й бригады ВСУ попали под обстрел с позиций националистического формирования „Кракен“ (запрещено в РФ), которым большинство из них было уничтожено», — сообщили в Минобороны. 31 августа российская армия сорвала контрнаступление ВСУ на Николаево-криворожском направлении. Также было отбито наступление ВСУ в районе населенного пункта Кодема в ДНР, пишет RT. Целью проводимой Россией спецоперации президент Владимир Путин определил денацификацию и демилитаризацию Украины.