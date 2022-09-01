Соцсети: школьник обварил ногу в самолете «Уральских авиалиний»

Мама школьника из Сочи заявила, что ее сын обварил ногу горячим чаем в самолете "Уральских авиалиний"

По данным соцсетей, инцидент произошел в самолете «Уральских авиалиний» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Школьнику из Сочи понадобилась госпитализация после того, как он обжегся чаем в самолете авиакомпании «Уральские авиалинии». Об этом заявила мама ребенка.

«Все случилось из-за неосторожности маленького сочинца — чай, который ему подали незадолго до этого, вылился на кроссовок, а затем попал на кожу. Ребенок некоторое время отмалчивался, но потом боль стала слишком сильной», — передает telegram-канал Readovka слова матери школьника.

Она отметила, что бабушка, летевшая с ним, попыталась помочь, прикладывая к обожженному месту холодный компресс. Бортпроводница, по словам матери, отказалась нести аптечку, а только приложила к ноге еще несколько мокрых салфеток. По данным telegram-канала, семья мальчика отказалась от претензий под давлением работников авиакомпании. После высадки с рейса ребенка приняли врачи.

URA.RU обратилось в пресс-службу «Уральских авиалиний». «Авиакомпания ознакомилась с данной публикацией и фотографиями. Никаких официальных писем или претензий от так называемых „пострадавших“ нам, разумеется, не поступало. Считаем важным отметить, что кипяток на борту самолета не подается. Температура горячей воды в чайнике при подаче пассажирам не бывает выше 60-70 градусов», — сообщили в пресс-службе.