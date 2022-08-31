В школах Тюменской области не хватает более семи сотен учителей

Центр занятости Тюменской области сообщает о недоборе в школы региона более 700 учителей по основным предметам

Больше всего в педагогах нуждаются семь школ Тюменской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школы Тюменской области по состоянию на 1 сентября нуждаются в 776 учителях различных специальностей. Данные содержатся в базе вакансий регионального Центра занятости.

«Тюменская область. Профессия: учитель. 776 вакантных мест», — такие данные содержит банк Центра занятости региона.

Если брать потребность в разрезе учебных заведений, то первое место занимает Викуловская средняя школа №2 (село Викулово). Туда требуется 23 сотрудника: учителя биологии, информатики, математики, литературы, русского и иностранного языков, обществознания и прочих предметов. Педагогам предлагают зарплату от 17 500 до 30 000 рублей.

На втором месте Гимназия №49 в Тюмени. В ней в свое время учились многие известные жители региона: от губернатора Александра Моора до олимпийского чемпиона Антона Шипулина. А сейчас знаменитой школе нужны 18 учителей: биологии, информатики, математики, пения, русского, физики, и так далее. Заработная плата — от 25 до 60 тысяч рублей.

Третьей по недобору кадров стала школа №17 в Тобольске. Вакансий для учителей в ней 15. Среди необходимых специалистов педагоги по русскому и иностранному языкам, химии, биологии, литературе, обществознанию, математике, информатике и труду. Платить обещают от 25 до 30 тысяч рублей.

Четвертое место разделили школа №67 Тюмени и Северо-Плетневская школа в Юргинском районе. Им нужно по 14 сотрудников.

На пятом месте Сорокинская средняя общеобразовательная школа №1 (село Большое Сорокино, Сорокинский район области) и Петелинская средняя общеобразовательная школа (село Петелино, Ялуторовске район). В этих учебных заведениях недобор в 13 учителей.