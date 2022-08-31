Пермский олигарх приобрел в собственность новый столичный актив

Владелец "Эр-Телеком" Андрей Кузяев приобрел в Москве строительную компанию "Фирма "Гран"

01 сентября 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Андрей Кузяев стал собственником московской компании по строительству недвижимости Фото: Сергей Русанов © URA.RU Владелец «Эр-Телком Холдинг», пермский олигарх Андрей Кузяев, стал единственным владельцем компании ООО Фирма «Гран», зарегистрированной в Москве. Сведения об изменениях в составе учредителей указаны в сервисе СБИС. «Сведения об учредителях — Кузяев Андрей Равелевич (Пермь). Размер доли в уставном капитале — 100% с 30.06.2022. Номинальная стоимость доли — 200 миллионов рублей в залоге у АО «Раффайзенбанк», — указано в СБИС. Ранее единственным владельцем предприятия являлась компания «Девелопмент лимитед», зарегистрированная на Кипре. По данным сервиса, ООО Фирма «Гран» занимается арендой и управление собственным или арендованным нежилым имуществом, а также строительством жилых и нежилых зданий. По итогам 2021 года компания получила чистую прибыль более 511 миллионов рублей. Андрей Кузяев входит в список 200 богатейших бизнесменов страны. Forbes оценил его состояние в 850 млн долларов. Ранее URA.RU рассказывало, что холдинг Андрея Кузяева приобрел большую часть долей столичной IT-компании. Цель — перевод мощностей «Эр-Телеком Холдинг» на отечественное программное обеспечение.

Владелец «Эр-Телком Холдинг», пермский олигарх Андрей Кузяев, стал единственным владельцем компании ООО Фирма «Гран», зарегистрированной в Москве. Сведения об изменениях в составе учредителей указаны в сервисе СБИС. «Сведения об учредителях — Кузяев Андрей Равелевич (Пермь). Размер доли в уставном капитале — 100% с 30.06.2022. Номинальная стоимость доли — 200 миллионов рублей в залоге у АО «Раффайзенбанк», — указано в СБИС. Ранее единственным владельцем предприятия являлась компания «Девелопмент лимитед», зарегистрированная на Кипре. По данным сервиса, ООО Фирма «Гран» занимается арендой и управление собственным или арендованным нежилым имуществом, а также строительством жилых и нежилых зданий. По итогам 2021 года компания получила чистую прибыль более 511 миллионов рублей. Андрей Кузяев входит в список 200 богатейших бизнесменов страны. Forbes оценил его состояние в 850 млн долларов. Ранее URA.RU рассказывало, что холдинг Андрея Кузяева приобрел большую часть долей столичной IT-компании. Цель — перевод мощностей «Эр-Телеком Холдинг» на отечественное программное обеспечение.