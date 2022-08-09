Холдинг пермского олигарха купил новый актив для импортозамещения

«Эр-Телеком Холдинг» переводит свои мощности на отечественное программное обеспечение Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

«Эр-Телеком Холдинг», принадлежащий пермскому олигарху Андрею Кузяеву, купил большую часть долей ООО «Шаркс датацентр», зарегистрированного в Москве. По данным сервиса СБИС, с 8 августа 2022 года холдингу Кузяева принадлежит 51% акций столичной компании, которая разрабатывает отечественное программное обеспечение.

«ООО „Шаркс датацентр“. С 08.08.2022 владельцы — АО „Эр-Телеком Холдинг“ (доля в уставном капитале 51%) и ООО „Нейростартер“ из Москвы (доля в уставном капитале 49%)», — сообщается в СБИС.

По данным сайта cnews, цель покупки — перевод облачной IT-инфраструктуры клиентов «Эр-Телеком» с американской платформы VMware, ушедшей с российского рынка. Доля в «Шаркс датацентр» позволит холдингу Андрея Кузяева закрепиться на отечественном рынке программного обеспечения. По информации издания, сумма сделки не раскрывается.

Согласно сайту компании, «Шаркс датацентр» занимается переводом ИТ-инфраструктуры центров обработки данных на отечественное ПО. Среди продуктов компании — программы SharxBase и SharxDesk для создания высокопроизводительной инфраструктуры дата-центров и виртуализации рабочих столов и приложений.

Ранее URA.RU рассказывало, что «Эр-Телеком Холдинг» намерен приобрести новый актив в Саратове. Компания планирует выкупить часть помещений бывшего НИИ для размещения своих мощностей в технопарке Almaz Digital.

Западные компании уходят с российского рынка из-за экономических санкций, которые США и страны Европы ввели в ответ на проведение вынужденной спецоперации РФ на Украине. Российские власти считают, что эти ограничения будут иметь негативные последствия и для экономики западных стран. В связи с этим предприятия РФ взяли курс на импортозамещение и открывают новые производства во всех сферах.