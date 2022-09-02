Хирург Авакян рассказал, в чем опасность привычки класть ногу на ногу

Хирург Авакян: сидеть, положив ногу на ногу, опасно для позвоночника и грозит хроническими болями

03 сентября 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

Те, кто привык сидеть нога на ногу, страдают от хронических болей, сказал Армен Авакян Фото: Размик Закарян © URA.RU Привычка сидеть, складывая ногу на ногу, способствует искривлению позвоночника, появлению болей в спине, отеков ног и возможному развитию варикозной болезни. Об этом URA.RU рассказал хирург-флеболог первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армен Авакян. «Не стоит класть ногу на ногу, потому что в результате длительного пребывания в таком положении постепенно искривляется осанка. У человека смещается ось позвоночника, сильно перенапрягаются мышцы спины, в результате чего они начинают болеть. Подобная неправильная осанка создает излишнее давление на межпозвонковые диски, которое способствует их износу. Из-за него нередко возникают хронические боли в области спины. Сутулость, сильный наклон головы, закидывание одной ноги на другую — все это приводит к ухудшению общего самочувствия и повышает риск развития ортопедических заболеваний», — сказал Армен Авакян. Когда человек продолжительное время находится в положении сидя, у него замедляется отток венозной крови от ног к сердцу, отметил хирург. «Мышцы голени находятся в состоянии покоя. Только во время движения они сокращаются и тем самым стимулируют отток крови. Из-за сидения на одном месте ее течение замедляется. Кровь застаивается, и поэтому ноги отекают. Многочасовая статическая нагрузка способствует развитию варикозной болезни. Однозначно сказать, что именно закидывание ноги на ногу существенно замедляет отток крови, нельзя. Научных работ конкретно на эту тему нет. Но если так сидеть долго, ноги начнут неметь, а вероятность появления отеков увеличится», — подчеркнул эксперт. Тем, кто из-за работы сталкивается с регулярными статическими нагрузками, врач рекомендует в течение дня больше двигаться. «Почаще вставать из-за компьютера и разминаться. Нужно обязательно следить за своей осанкой, чтобы спина оставалась прямой, а голова, плечи и таз находились на одном уровне. Долго сидеть нога на ногу нежелательно. Все должно быть в меру. Среди основных способов улучшить отток крови, чтобы избежать варикоза, — пешие прогулки, ношение компрессионного трикотажа, плавание, скандинавская ходьба и умеренные тренировки в фитнес-зале», — добавил флеболог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Привычка сидеть, складывая ногу на ногу, способствует искривлению позвоночника, появлению болей в спине, отеков ног и возможному развитию варикозной болезни. Об этом URA.RU рассказал хирург-флеболог первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Армен Авакян. «Не стоит класть ногу на ногу, потому что в результате длительного пребывания в таком положении постепенно искривляется осанка. У человека смещается ось позвоночника, сильно перенапрягаются мышцы спины, в результате чего они начинают болеть. Подобная неправильная осанка создает излишнее давление на межпозвонковые диски, которое способствует их износу. Из-за него нередко возникают хронические боли в области спины. Сутулость, сильный наклон головы, закидывание одной ноги на другую — все это приводит к ухудшению общего самочувствия и повышает риск развития ортопедических заболеваний», — сказал Армен Авакян. Когда человек продолжительное время находится в положении сидя, у него замедляется отток венозной крови от ног к сердцу, отметил хирург. «Мышцы голени находятся в состоянии покоя. Только во время движения они сокращаются и тем самым стимулируют отток крови. Из-за сидения на одном месте ее течение замедляется. Кровь застаивается, и поэтому ноги отекают. Многочасовая статическая нагрузка способствует развитию варикозной болезни. Однозначно сказать, что именно закидывание ноги на ногу существенно замедляет отток крови, нельзя. Научных работ конкретно на эту тему нет. Но если так сидеть долго, ноги начнут неметь, а вероятность появления отеков увеличится», — подчеркнул эксперт. Тем, кто из-за работы сталкивается с регулярными статическими нагрузками, врач рекомендует в течение дня больше двигаться. «Почаще вставать из-за компьютера и разминаться. Нужно обязательно следить за своей осанкой, чтобы спина оставалась прямой, а голова, плечи и таз находились на одном уровне. Долго сидеть нога на ногу нежелательно. Все должно быть в меру. Среди основных способов улучшить отток крови, чтобы избежать варикоза, — пешие прогулки, ношение компрессионного трикотажа, плавание, скандинавская ходьба и умеренные тренировки в фитнес-зале», — добавил флеболог.