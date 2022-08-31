Артюхов пообещал создать пионерские отряды по всему ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов анонсировал создание региональных отделений движения детей и молодежи

В ЯНАО появятся отделения движения детей и молодежи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В каждой школе ЯНАО появятся отделения «новой пионерии». Об этом глава региона Дмитрий Артюхов заявил на онлайн-конференции наблюдательного совета общественно-государственного движения детей и молодежи.

«Активно работаем над созданием регионального отделения движения. Оно [движение — прим.ред.] должно прийти туда, где большую часть времени проводят наши дети и молодежь. Поэтому до конца года первичные отделения будут созданы в каждой школе нашего региона. Отделения придут в молодежные центры, в колледжи. Задача на следующий год — открыться в ключевых учреждениях культуры и спорта. Убежден, что у движения должна появиться своя опорная структура — оздоровительные центры и крупные дворцы молодежи. Это те площадки, где мы можем работать с большим количеством детей. Я рад, что на базе нашего движения мы сможем объединить весь наш молодежный актив», — сообщил губернатор Ямала.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов стал членом наблюдательного совета общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. В народе эту организацию прозвали «новой пионерией».