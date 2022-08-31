Артюхов представил Путину будущего главу детского движения в ЯНАО

Губернатор Артюхов: пионерские отряды в ЯНАО возглавит победитель «Большой перемены» Максим Древинский

Максим Деревинский победитель конкурса «Большая перемена», ему 19 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Региональное отделение нового российского движения детей и молодежи в ЯНАО возглавит победитель всероссийского конкурса «Большая перемена» 19-летний Максим Древинский. Об этом сообщил глава округа Дмитрий Артюхов на онлайн-конференции наблюдательного совета общественно-государственного движения детей и молодежи.

«Рядом со мной сейчас активные ребята: представители всероссийских студенческих отрядов, российского движения школьников, участники „Большой перемены“, в том числе и победитель конкурса Максим Древинский. Ему 19 лет, и мы хотим, чтобы он возглавил наше региональное отделение. Уверен, что несмотря на возраст у него все получится. Во всяком случае будем всячески ему в этом помогать», — отметил глава ЯНАО.

Максим Древинский — студент второго курса петербургского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Также уроженец Ямала является самым молодым среди руководителей региональных отделений нового движения в России.

Ранее сообщалось, что в каждой школе ЯНАО появятся отделения «новой пионерии». Артюхов заявил, что до конца года первичные отделения будут созданы в каждой школе нашего региона.