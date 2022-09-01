Британия хочет оставить Запад без российской нефти

Глава минфина Британии Захави надеется, что страны G7 одобрят предельную цену на российскую нефть

01 сентября 2022 в 22:04 Размер текста - 17 +

Страны G7 хотят согласовать предельную цену на российскую нефть, заявил Надим Захави Фото: официальный сайт правительства Великобритании Министр финансов Великобритании Надим Захави заявил, что страна намерена добиваться введения потолка цен на российскую нефть. При этом ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые хотят ограничить ее цену. «Главная причина, почему я нахожусь в США, — мы хотим, чтобы эта предельная цена была согласована. Завтра пройдет важная встреча министров финансов G7, и я надеюсь, что мы сможем сделать заявление про то, что мы в состоянии своевременно двигаться вперед в определении подобной цены», — сказал Захави в интервью Американскому институту предпринимательства (AEI). Ранее министры финансов стран G7 представили план по введению потолка цен на российскую нефть. Александр Новак в ответ заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые хотят ограничить ее цену. В МИД РФ заявили, что антирыночный план G7 приведет только к росту цены на нефть, пишет RT.

Министр финансов Великобритании Надим Захави заявил, что страна намерена добиваться введения потолка цен на российскую нефть. При этом ранее вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые хотят ограничить ее цену. «Главная причина, почему я нахожусь в США, — мы хотим, чтобы эта предельная цена была согласована. Завтра пройдет важная встреча министров финансов G7, и я надеюсь, что мы сможем сделать заявление про то, что мы в состоянии своевременно двигаться вперед в определении подобной цены», — сказал Захави в интервью Американскому институту предпринимательства (AEI). Ранее министры финансов стран G7 представили план по введению потолка цен на российскую нефть. Александр Новак в ответ заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые хотят ограничить ее цену. В МИД РФ заявили, что антирыночный план G7 приведет только к росту цены на нефть, пишет RT.