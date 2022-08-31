WSJ: G7 разработали план по установлению потолка цен на нефть РФ

01 сентября 2022 в 03:38 Размер текста - 17 +

Страны G7 в пятницу представят план по установлению предельных цен на нефть из России Фото: Александр Елизаров © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министры финансов G7 в пятницу представят план по установлению предельной цены на российскую нефть. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. «Министры финансов „семерки“ в пятницу во время виртуальной встречи, как ожидается, выпустят одобрение плана по установлению предельной цены и возьмут на себя обязательство завершить его имплементацию», — говорится в материале. Подчеркивается, что выработать «действенную политику» чиновники намерены уже к декабрю. Страны G7 планируют добиться ограничения предельной цены на российскую нефть. Такая мера стала ответом на начало спецоперации на Украине. Американская газета The New York Times сообщала, что власти США выступают за введение ценового предела на продажу российской нефти в Европу. По мнению Вашингтона, цена должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель, писало Bloomberg. Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что возможные ограничения на покупку российской нефти приведут к ситуации, аналогичной с газом, в результате которой цены «взлетят до небес».

Министры финансов G7 в пятницу представят план по установлению предельной цены на российскую нефть. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. «Министры финансов „семерки“ в пятницу во время виртуальной встречи, как ожидается, выпустят одобрение плана по установлению предельной цены и возьмут на себя обязательство завершить его имплементацию», — говорится в материале. Подчеркивается, что выработать «действенную политику» чиновники намерены уже к декабрю. Страны G7 планируют добиться ограничения предельной цены на российскую нефть. Такая мера стала ответом на начало спецоперации на Украине. Американская газета The New York Times сообщала, что власти США выступают за введение ценового предела на продажу российской нефти в Европу. По мнению Вашингтона, цена должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель, писало Bloomberg. Президент РФ Владимир Путин предупреждал, что возможные ограничения на покупку российской нефти приведут к ситуации, аналогичной с газом, в результате которой цены «взлетят до небес».