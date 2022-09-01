Россия прекратит поставлять нефть в часть государств

Вице-премьер РФ Новак: Россия прекратит поставлять нефть тем странам, которые хотят ограничить ее цену

01 сентября 2022 в 19:16 Размер текста - 17 +

Россия не будет поставлять нефть на нерыночных условиях, заявил Александр Новак Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые решат ввести на нее потолок цен. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александ Новак. «Что касается ограничения цен: если они его введут, мы просто таким компаниям или странам, которые будут вводить ограничения, не будем поставлять свои нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях. Я не слышал мнения, что к эмбарго могут присоединиться Индия и Китай», — передает «Интерфакс» слова Новака. Ранее министры финансов стран G7 представили план по введению потолка цен на российскую нефть. Замминистра финансов США Адевале Адейемо обсуждал эту инициативу с властями Индии, пишет RT. По мнению Вашингтона, цена на российскую нефть должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель.

Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые решат ввести на нее потолок цен. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александ Новак. «Что касается ограничения цен: если они его введут, мы просто таким компаниям или странам, которые будут вводить ограничения, не будем поставлять свои нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях. Я не слышал мнения, что к эмбарго могут присоединиться Индия и Китай», — передает «Интерфакс» слова Новака. Ранее министры финансов стран G7 представили план по введению потолка цен на российскую нефть. Замминистра финансов США Адевале Адейемо обсуждал эту инициативу с властями Индии, пишет RT. По мнению Вашингтона, цена на российскую нефть должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель.