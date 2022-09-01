Россия прекратит поставлять нефть в часть государств

Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые решат ввести на нее потолок цен. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александ Новак.
«Что касается ограничения цен: если они его введут, мы просто таким компаниям или странам, которые будут вводить ограничения, не будем поставлять свои нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях. Я не слышал мнения, что к эмбарго могут присоединиться Индия и Китай», — передает «Интерфакс» слова Новака.
Ранее министры финансов стран G7 представили план по введению потолка цен на российскую нефть. Замминистра финансов США Адевале Адейемо обсуждал эту инициативу с властями Индии, пишет RT. По мнению Вашингтона, цена на российскую нефть должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель.
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Россия не будет поставлять нефть тем странам, которые решат ввести на нее потолок цен. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александ Новак. «Что касается ограничения цен: если они его введут, мы просто таким компаниям или странам, которые будут вводить ограничения, не будем поставлять свои нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях. Я не слышал мнения, что к эмбарго могут присоединиться Индия и Китай», — передает «Интерфакс» слова Новака. Ранее министры финансов стран G7 представили план по введению потолка цен на российскую нефть. Замминистра финансов США Адевале Адейемо обсуждал эту инициативу с властями Индии, пишет RT. По мнению Вашингтона, цена на российскую нефть должна держаться на отметке 40-60 долларов за баррель.