В Каменске-Уральском (Свердловская область) экипаж Росгвардии попал в ДТП, спеша на вызов. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Свердловской области.
«По данному факту проводится проверка. Известно, что один из водителей не предоставил преимущество служебному автомобилю, двигавшемуся через перекресток на вызов по сигналу тревоги с включенными свето-звуковыми приборами», — сообщили представители ведомства агентству «КП-Екатеринбург».
Патрульная машина «ВАЗ-2114» столкнулась с легковушкой Lada Priora на пересечении улиц Каменская — Калинина. Пострадавших в результате аварии нет.
Ранее URA.RU сообщало, что на трассе возле Каменск-Уральского свердловчанин на внедорожнике попал под КАМАЗ. В ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки.
Фото: сообщество «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте»
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В Каменске-Уральском (Свердловская область) экипаж Росгвардии попал в ДТП, спеша на вызов. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Свердловской области. «По данному факту проводится проверка. Известно, что один из водителей не предоставил преимущество служебному автомобилю, двигавшемуся через перекресток на вызов по сигналу тревоги с включенными свето-звуковыми приборами», — сообщили представители ведомства агентству «КП-Екатеринбург». Патрульная машина «ВАЗ-2114» столкнулась с легковушкой Lada Priora на пересечении улиц Каменская — Калинина. Пострадавших в результате аварии нет. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе возле Каменск-Уральского свердловчанин на внедорожнике попал под КАМАЗ. В ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки.