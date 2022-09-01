Спешащие на вызов свердловские росгвардейцы попали в ДТП. Фото

В Каменске-Уральском экипаж Росгвардии попал в ДТП
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Спешащий на вызов экипаж свердловской Росгвардии попал в ДТП (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) экипаж Росгвардии попал в ДТП, спеша на вызов. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Свердловской области.

«По данному факту проводится проверка. Известно, что один из водителей не предоставил преимущество служебному автомобилю, двигавшемуся через перекресток на вызов по сигналу тревоги с включенными свето-звуковыми приборами», — сообщили представители ведомства агентству «КП-Екатеринбург».

Патрульная машина «ВАЗ-2114» столкнулась с легковушкой Lada Priora на пересечении улиц Каменская — Калинина. Пострадавших в результате аварии нет.

Ранее URA.RU сообщало, что на трассе возле Каменск-Уральского свердловчанин на внедорожнике попал под КАМАЗ. В ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) экипаж Росгвардии попал в ДТП, спеша на вызов. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Свердловской области. «По данному факту проводится проверка. Известно, что один из водителей не предоставил преимущество служебному автомобилю, двигавшемуся через перекресток на вызов по сигналу тревоги с включенными свето-звуковыми приборами», — сообщили представители ведомства агентству «КП-Екатеринбург». Патрульная машина «ВАЗ-2114» столкнулась с легковушкой Lada Priora на пересечении улиц Каменская — Калинина. Пострадавших в результате аварии нет. Ранее URA.RU сообщало, что на трассе возле Каменск-Уральского свердловчанин на внедорожнике попал под КАМАЗ. В ДТП пострадали водитель и пассажир легковушки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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