12 августа 2022

Свердловчанин на внедорожнике попал под КАМАЗ. Видео

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Авария на Серовском тракте. Выезд с Невьянска, дтп, трасса, перевернувшийся грузовик, самосвал, авария
Свердловчанин за рулем внедорожника врезался в КАМАЗ (архивное фото) Фото:

Свердловчанин на внедорожнике Hyundai Tucson врезался в КАМАЗ под Каменском-Уральским (Свердловская область). Об этом рассказал очевидец.

«В Каменске-Уральском, у базы отдыха около д. Черемхово произошло ДТП между КАМАЗ и Tucson», — рассказал очевидец сообществу «Инцидент Каменск-Уральский». Авария произошла вечером 13 августа.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что грузовик насмерть сбил пешехода на трассе Екатеринбург-Тюмень. Также агентство рассказывало, что в Екатеринбурга из КАМАЗа выпал груз и раздавил иномарку с детьми.

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Свердловчанин на внедорожнике Hyundai Tucson врезался в КАМАЗ под Каменском-Уральским (Свердловская область). Об этом рассказал очевидец. «В Каменске-Уральском, у базы отдыха около д. Черемхово произошло ДТП между КАМАЗ и Tucson», — рассказал очевидец сообществу «Инцидент Каменск-Уральский». Авария произошла вечером 13 августа. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что грузовик насмерть сбил пешехода на трассе Екатеринбург-Тюмень. Также агентство рассказывало, что в Екатеринбурга из КАМАЗа выпал груз и раздавил иномарку с детьми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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