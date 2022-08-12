Свердловчанин на внедорожнике Hyundai Tucson врезался в КАМАЗ под Каменском-Уральским (Свердловская область). Об этом рассказал очевидец.
«В Каменске-Уральском, у базы отдыха около д. Черемхово произошло ДТП между КАМАЗ и Tucson», — рассказал очевидец сообществу «Инцидент Каменск-Уральский». Авария произошла вечером 13 августа.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГИБДД по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен.
Ранее URA.RU сообщало, что грузовик насмерть сбил пешехода на трассе Екатеринбург-Тюмень. Также агентство рассказывало, что в Екатеринбурга из КАМАЗа выпал груз и раздавил иномарку с детьми.
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