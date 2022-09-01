Спикер свердловской гордумы призвал школьников голосовать за Куйвашева из-за «пятой колонны»

Спикер свердловской гордумы призвал школьников голосовать за Куйвашева из-за «пятой колонны»

02 сентября 2022 в 00:22 Размер текста - 17 +

Спикер свердловской гордумы призвал голосовать на губернаторских выборах за Евгения Куйвашева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спикер гордумы Каменска-Уральского (Свердловская область) Валерий Пермяков призвал голосовать на губернаторских выборах за Евгения Куйвашева, чтобы не позволить «пятой колонне» сменить власть. Видео появилось в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». «Наша задача — прийти 11 сентября и не позволить представителям „пятой колонны“ и объединенному Западу, чтобы сменилась власть в Свердловской области. Для этого, когда вы придете на выборы, найдите Куйвашева и проголосуйте за него», — сообщил Пермяков. Пермяков сказал это во время поздравительной речи на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, возле школы №2. По его словам, свердловчанам нужно не допустить, чтобы «пятая колонна» расшатала общество, внесла смуту и организовала гражданскую войну. Выборы в губернаторы Свердловской области пройдут 11 сентября. Помимо Евгения Куйвашева в гонке участвуют еще четыре кандидата. Это вице-спикер заксо Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР), а также депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»).

Спикер гордумы Каменска-Уральского (Свердловская область) Валерий Пермяков призвал голосовать на губернаторских выборах за Евгения Куйвашева, чтобы не позволить «пятой колонне» сменить власть. Видео появилось в сообществе «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». «Наша задача — прийти 11 сентября и не позволить представителям „пятой колонны“ и объединенному Западу, чтобы сменилась власть в Свердловской области. Для этого, когда вы придете на выборы, найдите Куйвашева и проголосуйте за него», — сообщил Пермяков. Пермяков сказал это во время поздравительной речи на торжественной линейке, посвященной Дню знаний, возле школы №2. По его словам, свердловчанам нужно не допустить, чтобы «пятая колонна» расшатала общество, внесла смуту и организовала гражданскую войну. Выборы в губернаторы Свердловской области пройдут 11 сентября. Помимо Евгения Куйвашева в гонке участвуют еще четыре кандидата. Это вице-спикер заксо Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР), а также депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»).