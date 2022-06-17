Эсеры выставили против Куйвашева неудобного соперника. Его выдвижение пытались сорвать

18 июня 2022 в 14:44 Размер текста - 17 +

На пост кандидата от «Справедливой России» на выборах губернатора Свердловской области официально выдвинут лидер местных эсеров, депутат Госдумы Андрей Кузнецов. Такое решение было принято на партийной конференции, сообщили URA.RU в реготделении. Выдвижению Кузнецова покровительствовал лично глава СР Сергей Миронов. «Мы знаем, что делать, у нас есть четкая программа, и мы сделаем все возможное, чтобы воплотить ее в жизнь. Чтобы трудовой, верный, мужественный, честный народ Урала получил, наконец, такую власть, которая не на словах, а на деле защищала бы его интересы. Обеспечила бы не на словах, а на деле надежность социальных гарантий, реальное благополучие и процветание», — объявил Кузнецов в своей первой программной речи. По данным URA.RU, за некоторое время до этого выдвижение Кузнецова пытались сорвать. Согласно неофициальным сведениям, этого добивался неформальный советник губернатора, политтехнолог Ринат Хазеев, настаивавший, что от СР как минимум должен пойти другой кандидат. Отношения Хазеева и Кузнецова испортились во время кампании-2021 в Госдуму. Тогда из-за «Справедливой России» областным властям пришлось идти на расторговку, чтобы не проиграть выборы в Березовском одномандатном округе В то же время фигура кандидата от «Справедливой России» вызывала у политтусовки меньше всего вопросов. Еще в феврале стало известно, что партия хочет видеть на выборах именно Кузнецова. Его выдвижение поддерживал лично Сергей Миронов — Кузнецов является его заместителем по думской фракции. Сам кандидат-справоросс признавал, что партия сейчас решает вопрос с прохождением муниципального фильтра: в частности, идут переговоры с депутатами от «Единой России». Ранее о своем участии в выборах объявили и другие кандидаты. Помимо Кузнецова, в кампании участвуют действующий губернатор Евгений Куйвашев («Единая Россия»), вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутат заксо Александр Каптюг (ЛДПР) и депутат Госдумы Александр Демин («Новые люди»). Выборы пройдут 11 сентября.