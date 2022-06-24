Соперник Куйвашева из ЛДПР получил вводные от Слуцкого

Глава свердловского отделения ЛДПР и соперник губернатора Куйвашева на предстоящих выборах Александр Каптюг провел совещание с председателем ЛДПР Леонидом Слуцким. На встрече обсудили продление срока полномочий Каптюга, рассказали URA.RU представители партии.
«Высший совет ЛДПР одобрил кандидатуру Александра Каптюга на повторное избрание координатором Свердловского регионального отделения ЛДПР. Он зарекомендовал себя как надежный и профессиональный руководитель, которому небезразлична судьба региона», — рассказали в ЛДПР.
Александр Каптюг — соперник губернатора Евгения Куйвашева на выборах главы региона в сентябре. Фамилия выдвиженца от ЛДПР стала известна самой последней — позже других партий. Ранее о своем участии в выборах объявили и другие кандидаты. Помимо Каптюга, в кампании участвуют действующий губернатор Евгений Куйвашев («Единая Россия»), вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). Выборы пройдут 11 сентября.
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Глава свердловского отделения ЛДПР и соперник губернатора Куйвашева на предстоящих выборах Александр Каптюг провел совещание с председателем ЛДПР Леонидом Слуцким. На встрече обсудили продление срока полномочий Каптюга, рассказали URA.RU представители партии. «Высший совет ЛДПР одобрил кандидатуру Александра Каптюга на повторное избрание координатором Свердловского регионального отделения ЛДПР. Он зарекомендовал себя как надежный и профессиональный руководитель, которому небезразлична судьба региона», — рассказали в ЛДПР. Александр Каптюг — соперник губернатора Евгения Куйвашева на выборах главы региона в сентябре. Фамилия выдвиженца от ЛДПР стала известна самой последней — позже других партий. Ранее о своем участии в выборах объявили и другие кандидаты. Помимо Каптюга, в кампании участвуют действующий губернатор Евгений Куйвашев («Единая Россия»), вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). Выборы пройдут 11 сентября.