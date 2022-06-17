Соперник Куйвашева из КПРФ выдвинулся на выборы. И предрек власти ее главный страх

18 июня 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

На выборы губернатора Свердловской области от КПРФ официально выдвинут вице-спикер заксобрания и секретарь обкома партии Александр Ивачев. Его кандидатуру коммунисты утвердили на региональной конференции, передает корреспондент URA.RU. В своей дебютной предвыборной речи Ивачев допустил, что одним туром голосование 11 сентября не закончится. «В результате тайного голосования голоса распределились следующим образом. Ивачев Александр Николаевич 77 голосов „за“, три голоса „против“. Считать выдвинутым на должность губернатора Свердловской области Ивачева Александра Николаевича», — объявил председатель счетной комиссии конференции Денис Курочкин. В своем первом предвыборном выступлении Ивачев жестко раскритиковал действующее руководство области и не исключил, что выборы пройдут в два тура — это, по данным URA.RU, основной повод для тревоги команды губернатора Евгения Куйвашева. «Второй тур губернаторских выборов абсолютно реален. Если будет второй тур, победа народного кандидата становится практически неминуемой. У жителей Свердловской области появился уникальный шанс одним ударом избавиться от монополии „Единой России“ и вернуть региону звание опорного края державы», — объявил Ивачев. Интрига вокруг будущего кандидата-коммуниста оставалась нераскрытой до середины весны. С конца 2021 года в партии называли двух наиболее вероятных выдвиженцев — Ивачева и лидера КПРФ в Асбесте Наталью Крылову. Зимой на областном и федеральном уровнях продолжались внутренние торги. Фаворитом считался Ивачев, но ходили слухи, что в центральном аппарате не хотят видеть его кандидатом. Все вопросы были сняты к середине апреля: федеральное руководство КПРФ публично выразило поддержку Ивачеву. Уже через два месяца лидера свердловских коммуниста согласовал президиум ЦК партии. Ивачев стал третьим официально выдвинутым кандидатом в губернаторы. Первым заявился действующий глава региона Евгений Куйвашев («Единая Россия»), следом об участии объявил депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия»). 19 июня своего кандидата — депутата ГД Александра Демина — утвердит партия «Новые люди». От ЛДПР, по неофициальным данным, выдвинется глава реготделения Александр Каптюг.