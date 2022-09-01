Свердловчане озвучили достойную зарплату для учителей

Две трети свердловчан считают, что учителя должны зарабатывать 100 тысяч рублей

02 сентября 2022 в 08:53 Размер текста - 17 +

Свердловчане рассказали, сколько должны зарабатывать учителя Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Две трети жителей Свердловской области уверены, что учителя должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц. Соответствующее исследование провели аналитики российской онлайн-платформа по поиску работы hh.ru. «63% свердловчан уверены, что школьные учителя должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц. Еще 24% опрошенных считают, что достойная оплата труда таких специалистов — это 61-100 тысяч рублей. 9% назвали цифру в 30-60 тысяч рублей», — сообщили аналитики hh.ru. Лишь 1% свердловчан считает, что учителя должны зарабатывать менее 30 тысяч рублей. На данный момент в Свердловской области средняя предполагаемая зарплата составляет 38 тысяч рублей, это на одну тысячу меньше, чем средняя зарплата учителей по России. Около 80% опрошенных не считают, что труд свердловских учителей оплачивается достойно. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанам назвали топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий. Лидером в данном рейтинге стало предложение для эксперта управления корпоративных продаж в лизинговую компанию с зарплатой от 400 тысяч рублей.

Две трети жителей Свердловской области уверены, что учителя должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц. Соответствующее исследование провели аналитики российской онлайн-платформа по поиску работы hh.ru. «63% свердловчан уверены, что школьные учителя должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц. Еще 24% опрошенных считают, что достойная оплата труда таких специалистов — это 61-100 тысяч рублей. 9% назвали цифру в 30-60 тысяч рублей», — сообщили аналитики hh.ru. Лишь 1% свердловчан считает, что учителя должны зарабатывать менее 30 тысяч рублей. На данный момент в Свердловской области средняя предполагаемая зарплата составляет 38 тысяч рублей, это на одну тысячу меньше, чем средняя зарплата учителей по России. Около 80% опрошенных не считают, что труд свердловских учителей оплачивается достойно. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанам назвали топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий. Лидером в данном рейтинге стало предложение для эксперта управления корпоративных продаж в лизинговую компанию с зарплатой от 400 тысяч рублей.