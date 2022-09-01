01 сентября 2022

Свердловчане озвучили достойную зарплату для учителей

Две трети свердловчан считают, что учителя должны зарабатывать 100 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Куйвашев на 1 сентября в Березовском. Свердловская область , учитель, школьная доска, класс, школьный класс, день знаний, 1 сентября, школьный кабинет
Свердловчане рассказали, сколько должны зарабатывать учителя Фото:

Две трети жителей Свердловской области уверены, что учителя должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц. Соответствующее исследование провели аналитики российской онлайн-платформа по поиску работы hh.ru.

«63% свердловчан уверены, что школьные учителя должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц. Еще 24% опрошенных считают, что достойная оплата труда таких специалистов — это 61-100 тысяч рублей. 9% назвали цифру в 30-60 тысяч рублей», — сообщили аналитики hh.ru. Лишь 1% свердловчан считает, что учителя должны зарабатывать менее 30 тысяч рублей.

На данный момент в Свердловской области средняя предполагаемая зарплата составляет 38 тысяч рублей, это на одну тысячу меньше, чем средняя зарплата учителей по России. Около 80% опрошенных не считают, что труд свердловских учителей оплачивается достойно.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанам назвали топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий. Лидером в данном рейтинге стало предложение для эксперта управления корпоративных продаж в лизинговую компанию с зарплатой от 400 тысяч рублей.

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Две трети жителей Свердловской области уверены, что учителя должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц. Соответствующее исследование провели аналитики российской онлайн-платформа по поиску работы hh.ru. «63% свердловчан уверены, что школьные учителя должны зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц. Еще 24% опрошенных считают, что достойная оплата труда таких специалистов — это 61-100 тысяч рублей. 9% назвали цифру в 30-60 тысяч рублей», — сообщили аналитики hh.ru. Лишь 1% свердловчан считает, что учителя должны зарабатывать менее 30 тысяч рублей. На данный момент в Свердловской области средняя предполагаемая зарплата составляет 38 тысяч рублей, это на одну тысячу меньше, чем средняя зарплата учителей по России. Около 80% опрошенных не считают, что труд свердловских учителей оплачивается достойно. Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанам назвали топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий. Лидером в данном рейтинге стало предложение для эксперта управления корпоративных продаж в лизинговую компанию с зарплатой от 400 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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