24 августа 2022

Свердловчанам назвали топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий

© Служба новостей «URA.RU»
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Самое высокооплачиваемое предложение для свердловчан — эксперт управления корпоративных продаж в лизинговую компанию Фото:

Жителям Свердловской области назвали рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами. Исследование провели аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Лидером в рейтинге самых дорогих вакансий августа в Свердловской области стало предложение для эксперта управления корпоративных продаж в лизинговую компанию. Зарплата — от 400 000 рублей», — рассказали аналитики. На втором месте вакансия директора по развитию гостиницы с зарплатой от 300 тысяч рублей. Строчкой ниже расположилось предложения для стоматолога-ортопеда, который получает до полумиллиона рублей.

Также в рейтинг попали Golang Developer, директор производственного направления холдинга управляющей компании, директор по развитию компании автозапчастей и вакансии IT-разработчиков. Замыкает топ-10 предложение для коммерческого директора, зарплата которого варьируется от 150 до 400 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что спрос на продавцов в Свердловской области за последние 10 лет вырос в 15 раз и продолжает расти. Также агентство рассказывало, что для свердловчан выросло количество предложений о работе в сфере импортозамещения.

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Жителям Свердловской области назвали рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами. Исследование провели аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. «Лидером в рейтинге самых дорогих вакансий августа в Свердловской области стало предложение для эксперта управления корпоративных продаж в лизинговую компанию. Зарплата — от 400 000 рублей», — рассказали аналитики. На втором месте вакансия директора по развитию гостиницы с зарплатой от 300 тысяч рублей. Строчкой ниже расположилось предложения для стоматолога-ортопеда, который получает до полумиллиона рублей. Также в рейтинг попали Golang Developer, директор производственного направления холдинга управляющей компании, директор по развитию компании автозапчастей и вакансии IT-разработчиков. Замыкает топ-10 предложение для коммерческого директора, зарплата которого варьируется от 150 до 400 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что спрос на продавцов в Свердловской области за последние 10 лет вырос в 15 раз и продолжает расти. Также агентство рассказывало, что для свердловчан выросло количество предложений о работе в сфере импортозамещения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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