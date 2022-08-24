Свердловчанам назвали топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий

Самое высокооплачиваемое предложение для свердловчан — эксперт управления корпоративных продаж в лизинговую компанию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жителям Свердловской области назвали рейтинг вакансий с самыми высокими зарплатами. Исследование провели аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Лидером в рейтинге самых дорогих вакансий августа в Свердловской области стало предложение для эксперта управления корпоративных продаж в лизинговую компанию. Зарплата — от 400 000 рублей», — рассказали аналитики. На втором месте вакансия директора по развитию гостиницы с зарплатой от 300 тысяч рублей. Строчкой ниже расположилось предложения для стоматолога-ортопеда, который получает до полумиллиона рублей.

Также в рейтинг попали Golang Developer, директор производственного направления холдинга управляющей компании, директор по развитию компании автозапчастей и вакансии IT-разработчиков. Замыкает топ-10 предложение для коммерческого директора, зарплата которого варьируется от 150 до 400 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что спрос на продавцов в Свердловской области за последние 10 лет вырос в 15 раз и продолжает расти. Также агентство рассказывало, что для свердловчан выросло количество предложений о работе в сфере импортозамещения.