Чиновники не получат смартфоны от государства из-за отсутствия деталей Минцифры РФ просит сократить расходы на смартфоны для чиновников на 7 млрд рублей 02 сентября 2022 в 08:43 Размер текста - 17 + Минцифры отказалось от 7 млрд рублей, которые должны были пойти на приобретение смартфонов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отказывается от семи миллиардов рублей на смартфоны для российских чиновников. Причина — нехватка деталей для гаджетов. Документ об этом есть в распоряжении ТАСС. «Предложение по уменьшению бюджетных ассигнований в 2022 году на 7 104 600 000 рублей. Наименование мероприятия — предоставление сотрудникам органов государственной власти мобильных устройств с отечественной мобильной операционной системой», — говорится в информации. Причиной такого решения названа «сложившаяся геополитическая и экономическая ситуация». Минцифры подтвердило агентству подлинность документа. Причиной сложившейся ситуации на всем мировом рынке стал кризис полупроводников. Однако к 2025 году планируется наладить производство производительных и энергоэффективных полупроводников для вычислительной техники и бытовых приборов. Кроме того, иностранные компании начали уходить с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине по денационализации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения уже ударили по глобальной экономике и призвал российские производства заняться импортозамещением — выпуском продукции на заводах РФ. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отказывается от семи миллиардов рублей на смартфоны для российских чиновников. Причина — нехватка деталей для гаджетов. Документ об этом есть в распоряжении ТАСС. «Предложение по уменьшению бюджетных ассигнований в 2022 году на 7 104 600 000 рублей. Наименование мероприятия — предоставление сотрудникам органов государственной власти мобильных устройств с отечественной мобильной операционной системой», — говорится в информации. Причиной такого решения названа «сложившаяся геополитическая и экономическая ситуация». Минцифры подтвердило агентству подлинность документа. Причиной сложившейся ситуации на всем мировом рынке стал кризис полупроводников. Однако к 2025 году планируется наладить производство производительных и энергоэффективных полупроводников для вычислительной техники и бытовых приборов. Кроме того, иностранные компании начали уходить с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине по денационализации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения уже ударили по глобальной экономике и призвал российские производства заняться импортозамещением — выпуском продукции на заводах РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям