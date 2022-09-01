Чиновники не получат смартфоны от государства из-за отсутствия деталей

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отказывается от семи миллиардов рублей на смартфоны для российских чиновников. Причина — нехватка деталей для гаджетов. Документ об этом есть в распоряжении ТАСС.
«Предложение по уменьшению бюджетных ассигнований в 2022 году на 7 104 600 000 рублей. Наименование мероприятия — предоставление сотрудникам органов государственной власти мобильных устройств с отечественной мобильной операционной системой», — говорится в информации.
Причиной такого решения названа «сложившаяся геополитическая и экономическая ситуация». Минцифры подтвердило агентству подлинность документа.
Причиной сложившейся ситуации на всем мировом рынке стал кризис полупроводников. Однако к 2025 году планируется наладить производство производительных и энергоэффективных полупроводников для вычислительной техники и бытовых приборов.
Кроме того, иностранные компании начали уходить с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине по денационализации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения уже ударили по глобальной экономике и призвал российские производства заняться импортозамещением — выпуском продукции на заводах РФ.
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций отказывается от семи миллиардов рублей на смартфоны для российских чиновников. Причина — нехватка деталей для гаджетов. Документ об этом есть в распоряжении ТАСС. «Предложение по уменьшению бюджетных ассигнований в 2022 году на 7 104 600 000 рублей. Наименование мероприятия — предоставление сотрудникам органов государственной власти мобильных устройств с отечественной мобильной операционной системой», — говорится в информации. Причиной такого решения названа «сложившаяся геополитическая и экономическая ситуация». Минцифры подтвердило агентству подлинность документа. Причиной сложившейся ситуации на всем мировом рынке стал кризис полупроводников. Однако к 2025 году планируется наладить производство производительных и энергоэффективных полупроводников для вычислительной техники и бытовых приборов. Кроме того, иностранные компании начали уходить с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине по денационализации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения уже ударили по глобальной экономике и призвал российские производства заняться импортозамещением — выпуском продукции на заводах РФ.