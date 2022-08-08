Сергей Пересторонин посетил производство имплантатов для детской спинальной хирургии в Екатеринбурге Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Екатеринбургский завод по производству оборудования для офтальмологии и нейрохирургии позвоночника «Медин-Урал» наращивает объемы производства и осваивает новые виды продукции. Как рассказал URA.RU гендиректор предприятия Юрий Егоров, за последние четыре месяца прирост объемов производства увеличился в два раза.

«Завод готов выпускать наборы инструментов для детской спинальной хирургии. Всего предприятие производит более трех тысяч наименований медицинских изделий. Ежегодный прирост объемов составлял 20%. За последние четыре месяца рост составил 40%. Сейчас на предприятии существует нехватка кадров, мастеров необходимого уровня сложно найти. Работа настолько сложна, что этим может заниматься, возможно, один человек из 30. Сейчас трудятся 100 человек, готовы создать еще 10 рабочих мест», — сказал Юрий Егоров.

Как отметил министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, данный завод может полностью покрыть необходимость врачей в офтальмологическом оборудовании. «Вот это называется — импортозамещение! Сейчас созданы необходимые условия для роста и развития таких предприятий», — отметил он.

Ранее URA.RU сообщало о том, что гендиректор «Завода ЭМА» просит власти России ограничить ввоз импортного оборудования. По его словам, стране следует отказаться от иностранных комплектующих, которые производят и в России. Иностранные компании начали уходить с российского рынка после начала спецоперации РФ на Украине по денационализации и денацификации. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что ограничения уже ударили по глобальной экономике.

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU