Дочку «ЮТэйр» уличили в незаконной борьбе с главным конкурентом

Группа компаний "ЮТэйр" пыталась устранить главного конкурента «ЮТэйр-Вертолетные услуги» - авиакомпанию "СКОЛ", через подконтрольную образовательную организацию

Через подконтрольную компанию «ЮТэйр» устраняла с рынка главного конкурента своей дочки — «ЮТэйр — Вертолетные услуги» Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Некоммерческая организация «Центр подготовки персонала», являясь монополистом, незаконно отказывала обучать пилотов главного конкурента «ЮТэйр-Вертолетные услуги» — авиакомпании «СКОЛ». Информация содержится в решении тюменского управления Федеральной антимонопольное службы, документ имеется в распоряжении URA.RU.

«Учредителем „Центра подготовки персонала“ является „ЮТэйр-Инжиниринг“, входящий в группу компаний „ЮТэйр“. Комиссия пришла к выводу о наличии мотива в действиях образовательной организации, обусловленного заинтересованностью группы лиц ПАО „ЮТэйр“ в увеличении рыночной власти путем устранения конкурента — авиакомпании „СКОЛ“», — говорится в решении УФАС по Тюменской области.

«Центр подготовки персонала» оказывает услуги по переподготовке и повышению квалификации членов летных экипажей, включая пилотов вертолетов. На рынке компания является монополистом.

Авиакомпания «СКОЛ», в свою очередь, предоставляет услуги по доставке грузов и пассажиров на вертолетах Ми-26Т. В России этим занимаются еще пять компаний. Первое место среди них занимает «ЮТэйр-Вертолетные услуги», после нее следует «СКОЛ», то есть перевозчики являются главными конкурентами.

Чтобы продлять необходимые для работы сертификаты, «СКОЛ» вынужден обращаться за образовательными услугами в «ЦПП», так как у него имеется единственный тренажер для отработки навыков пилотов. Однако, как говорится в решение УФАС, с 2019 года Центр находит причины отказывать авиакомпании в обучении.

«„ЦПП“ в одностороннем порядке расторгал договор, уклонялся от заключения нового, отказывался пролонгировать соглашение. При этом в практике Центра отсутствуют факты отказа иным, кроме АК „СКОЛ“, авиакомпаниям в проведении занятий», — говорится в документе УФАС.

По итогу ведомство потребовало от дочки «ЮТэйр» заключить с конкурентом компании договор на услуги. Также Центр в течение года должен информировать УФАС обо всех фактах незаключения договоров на оказание образовательных услуг.