На встречу к вице-премьеру Новаку в ЯНАО приехал полпред Якушев

Полпред президента в УРФО Владимир Якушев сегодня будет работать в ЯНАО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства, он посетит Надым и примет участие в заседании, которое проведет вице-премьер Александр Новак в Новом Уренгое.
«Сегодня, 2 сентября, полномочный представитель Президента Владимир Якушев работает на Ямале. Он примет участие в торжествах, посвященных 50-летию со дня образования города Надым, а также в заседании оргкомитета по празднованию 50-летия города Новый Уренгой, которое проведет вице-премьер Александр Новак», — говорится в сообщении.
Надым и Новый Уренгой посетит и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Также сообщается, что депутат Госдумы РФ Дмитрий Кобылкин тоже прибыл в Надым.
Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер РФ Александр Новак проведет в Новом Уренгое первое заседание оргкомитета по подготовке и празднованию 50-летнего юбилея города. Владимир Путин лично назначил его ответственным за организацию мероприятия, которое пройдет в 2025 году.
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