01 сентября 2022

На встречу к вице-премьеру Новаку в ЯНАО приехал полпред Якушев

Полпред Якушев приехал в ЯНАО на заседание вице-премьера Новака
© Служба новостей «URA.RU»
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Верхние Серги. Свердловская область, якушев владимир, полпред урфо
Якушев сегодня работает в Новом Уренгое и Надыме Фото:

Полпред президента в УРФО Владимир Якушев сегодня будет работать в ЯНАО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства, он посетит Надым и примет участие в заседании, которое проведет вице-премьер Александр Новак в Новом Уренгое.

«Сегодня, 2 сентября, полномочный представитель Президента Владимир Якушев работает на Ямале. Он примет участие в торжествах, посвященных 50-летию со дня образования города Надым, а также в заседании оргкомитета по празднованию 50-летия города Новый Уренгой, которое проведет вице-премьер Александр Новак», — говорится в сообщении.

Надым и Новый Уренгой посетит и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Также сообщается, что депутат Госдумы РФ Дмитрий Кобылкин тоже прибыл в Надым.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер РФ Александр Новак проведет в Новом Уренгое первое заседание оргкомитета по подготовке и празднованию 50-летнего юбилея города. Владимир Путин лично назначил его ответственным за организацию мероприятия, которое пройдет в 2025 году.

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Полпред президента в УРФО Владимир Якушев сегодня будет работать в ЯНАО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства, он посетит Надым и примет участие в заседании, которое проведет вице-премьер Александр Новак в Новом Уренгое. «Сегодня, 2 сентября, полномочный представитель Президента Владимир Якушев работает на Ямале. Он примет участие в торжествах, посвященных 50-летию со дня образования города Надым, а также в заседании оргкомитета по празднованию 50-летия города Новый Уренгой, которое проведет вице-премьер Александр Новак», — говорится в сообщении. Надым и Новый Уренгой посетит и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Также сообщается, что депутат Госдумы РФ Дмитрий Кобылкин тоже прибыл в Надым. Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер РФ Александр Новак проведет в Новом Уренгое первое заседание оргкомитета по подготовке и празднованию 50-летнего юбилея города. Владимир Путин лично назначил его ответственным за организацию мероприятия, которое пройдет в 2025 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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