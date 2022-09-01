На встречу к вице-премьеру Новаку в ЯНАО приехал полпред Якушев

Полпред Якушев приехал в ЯНАО на заседание вице-премьера Новака

Якушев сегодня работает в Новом Уренгое и Надыме Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Полпред президента в УРФО Владимир Якушев сегодня будет работать в ЯНАО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полпредства, он посетит Надым и примет участие в заседании, которое проведет вице-премьер Александр Новак в Новом Уренгое.

«Сегодня, 2 сентября, полномочный представитель Президента Владимир Якушев работает на Ямале. Он примет участие в торжествах, посвященных 50-летию со дня образования города Надым, а также в заседании оргкомитета по празднованию 50-летия города Новый Уренгой, которое проведет вице-премьер Александр Новак», — говорится в сообщении.

Надым и Новый Уренгой посетит и губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Также сообщается, что депутат Госдумы РФ Дмитрий Кобылкин тоже прибыл в Надым.

Ранее URA.RU сообщало, что вице-премьер РФ Александр Новак проведет в Новом Уренгое первое заседание оргкомитета по подготовке и празднованию 50-летнего юбилея города. Владимир Путин лично назначил его ответственным за организацию мероприятия, которое пройдет в 2025 году.