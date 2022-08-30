30 августа 2022

Инсайд URA.RU подтвердился: вице-премьер РФ Новак едет в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суперфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, портрет, новак александр
Мэрия Нового Уренгоя подтвердила приезд вице-премьера РФ Александра Новака Фото:

В Новом Уренгое 2 сентября состоится первое заседание оргкомитета по подготовке и празднованию 50-летнего юбилея города, планируется, что в нем примет участие председатель комитета — вице-премьер РФ Александр Новак. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии муниципалитета.

«Распоряжением президента РФ Александр Новак назначен председателем оргкомитета по подготовке и празднованию 50-летнего юбилея. На этой неделе состоится первое заседание оргкомитета, в котором планируется участие Александра Новака», — сообщили власти города.

Источники URA.RU рассказали, что мэрия начала активную подготовку к приезду высокопоставленного чиновника. Ранее сообщалось, что помимо Новака в организации празднования юбилея Нового Уренгоя примет участие и «Газпром».

Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей»

В Новом Уренгое 2 сентября состоится первое заседание оргкомитета по подготовке и празднованию 50-летнего юбилея города, планируется, что в нем примет участие председатель комитета — вице-премьер РФ Александр Новак. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии муниципалитета. «Распоряжением президента РФ Александр Новак назначен председателем оргкомитета по подготовке и празднованию 50-летнего юбилея. На этой неделе состоится первое заседание оргкомитета, в котором планируется участие Александра Новака», — сообщили власти города. Источники URA.RU рассказали, что мэрия начала активную подготовку к приезду высокопоставленного чиновника. Ранее сообщалось, что помимо Новака в организации празднования юбилея Нового Уренгоя примет участие и «Газпром».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...