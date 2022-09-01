В ДТП на «трассе смерти» пострадал 3-летний ребенок из ХМАО

На трассе в ХМАО произошло ДТП с участием ребенка

В Нефтеюганском районе произошло ДТП с участием ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Нефтеюганском районе на трассе «Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск», которую в народе называют «трассой смерти» из-за частых ДТП, произошла авария с четырьмя пострадавшими. Один из них 3-летний ребенок. Об этом сказано в сообщении УГИБДД Югры.

«На 776 км автодороги „Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск“, в Нефтеюганском районе, 50-летний водитель автомобиля „Ниссан“, при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю „Нива“, движущемуся во встречном направлении и допустил с ним столкновение. Затем автомобиль отбросило на остановившийся Камаз», — сказано в сообщении Госавтоинспекции.

В результате аварии водитель Ниссана, его 3-летний пассажир, а также два пассажира ВАЗа получили травмы. В ГИБДД добавили, что все участники автоаварии были пристегнуты ремнями, а ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Р-404 «Тюмень — Ханты-Мансийск» произошло массовое ДТП с участием 22 автомобилей. Причинами аварии стали несоблюдение водителями дистанции и неблагоприятные погодные условия.