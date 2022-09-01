Ученые возьмут ледники ЯНАО под контроль

Ученые из Москвы и ЯНАО проконтролируют состояние ледников в регионе

Ледники в ЯНАО будут контролировать местные и столичные ученые Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Ученые ЯНАО совместно с коллегами из Москвы будут наблюдать за состоянием ледников на территории региона. Из-за меняющегося климата и активного развития горного туризма в округе необходим контроль специалистов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В условиях меняющегося климата и деградации ледников, а также в связи с активным развитием горного туризма и хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера такой контроль со стороны науки необходим. Исследования на ключевых участках будут проводиться как в экспедициях, так и с помощью комплекса дистанционных методов», — говорится в сообщении.

Результаты исследования показывают, что ледники ИГАН и Обручева продолжают уменьшаться в размерах. Из-за малоснежной зимы и теплого лета этот год оказался не самым благоприятным для них. Отмечается, что во льду образовались новые трещины и колодцы. Уровень самого озера упал на три метра. Ученые полагают, что это хорошо, потому что снизилась опасность прорыва воды.

«В экспедиции специалисты сделали полную геодезическую съемку поверхности ледников. Сняли показания с автоматических регистраторов, установленных в апреле, которые покажут динамику таяния снежного покрова. Логгеры записывали информацию о температуре снежного покрова и воздуха на поверхности с периодичностью каждые три часа на протяжении пяти месяцев», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили в ЯНАО полностью растаявшим второй по величине и самый длинный ледник Полярного Урала — ледник МГУ. Таяние ледников в регионе может привести к сильным паводкам.

Содействие и привлечение ученых к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, которое объявил глава страны Владимир Путин. Устойчивое развитие регионов невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и вовлечения исследователей.