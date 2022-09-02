В Британии банкротятся производства Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Британские заводы страдают из-за антироссийских санкций: в этом году их ждет суровая зима, рост цен на электроэнергию и ее отключение. Такую информацию передает издание Bloomberg.

«Британские заводы столкнулись с самой суровой зимой с 1970-х годов. Согласно опросам, промышленность уже находится в упадке», — говорится в статье.

Также в материале отмечается, что затраты на электроэнергию некоторых производств, например, британского производителя детских велосипедов Frog, в этом году выросли на 333%. Чтобы не разориться, компания подняла цены на 14% и пытается сэкономить. Некоторые производства, наоборот, сокращаются.

Кроме того, в стране могут начаться отключения электроэнергии. Правительство, согласно материалу, уже готовится к ее нехватке и хочет запустить аварийные угольные электростанции. Ограничение цен на энергоносители в Великобритании распространяется на домохозяйства, а не на предприятия, так что некоторые компании ждет банкротство.

Британия, ЕС и США ввели жесткие антироссийские санкции из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которая призвана спасти население Донбасса, много лет страдающее от обстрелов ВСУ. Однако из-за ограничений пострадали в первую очередь эти государства: в Европе начался газовый кризис, в США выросла инфляция, а британцев призвали пить очищенную воду из канализации, чтобы сэкономить.