В ЯНАО наградили ВИПов, засветившихся в скандалах

Надымский глава наградил чиновников и топ-менеджеров, засветившихся в скандалах

Дмитрий Жаромских наградил почетных граждан района Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На День города глава Надымского района Дмитрий Жаромских вручил награды почетным чиновникам и топ-менеджерам, среди которых есть фигуранты коррупционных дел и те, кто засветился в громких скандалах. Список награждаемых опубликован на сайте администрации.

«За многолетний добросовестный труд, личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие Надымского района и в связи с 50-летием со дня образования города Надыма юбилейный памятный знак „50 лет городу Надыму“ вручается: Киму Вячеславу Юрьевичу — заместителю генерального директора по ремонту и капитальному строительству ООО „Газпром добыча Надым“», — говорится в документе. В августе Ким стал фигурантом уголовного дела. По инсайдерской информации, речь идет о мошенничестве в размере девяти миллионов рублей.

Также почетную награду вручили бывшему мэру Надымского района Льву Захарову, которого в 2008 году обвиняли в хищении государственных средств и объектов. В Крыму чиновник купил коттеджи, которые числились как дома, но на самом деле были пансионатами. Он переписал их на имя своей жены и дочери, и сдавал в летнее время отдыхающим.

В списке награжденных также числится бывший глава района Леонид Дяченко, при руководстве которого случилось самое громкое «надымское дело». Его заместитель, Виталий Имкин, вместе с соучастниками похитили более 29 миллионов рублей, выделенных на строительство бульвара Стрижова в Надыме. Также при Дяченко за миллиард строили дорогу от Ныды до Медвежьего, которая существовала только на бумаге. Позже чиновник предположил, что дорога утонула в болоте.

Еще один почетный гражданин, экс-глава Надымского района Владимир Ковальчук, удостоился награды. По информации источников, семья Ковальчука владела бизнесом, связанным с медицинским страхованием.