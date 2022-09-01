Силовики задержали в Тюмени двух мужчин со взрывным устройством

Центральный районный суд Тюмени отправил в СИЗО двух молодых людей, пойманных в областном центре со взрывным устройством. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Подозреваемые останутся за решеткой как минимум до 29 октября.
«30 августа Кирилл Брик (1998 г. р.) и Дениз Айдын (1999 г. р.) изготовили в домашних условиях самодельное взрывчатое вещество. Вечером этого же дня они направились в район ТЭЦ-2 с целью поиска подходящего взрыва участка местности в лесных насаждениях», — рассказали в ведомстве.
Злоумышленников задержала полиция. По данным суда, при них обнаружено взрывчатое вещество (массой 312,13 грамм) и два детонатора.
Задержанным предъявлено обвинение по ч.2 ст. 223.1 УК РФ (Незаконное изготовление взрывчатых веществ). Им грозит 10 до 15 лет колонии.
Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области
Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области
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Центральный районный суд Тюмени отправил в СИЗО двух молодых людей, пойманных в областном центре со взрывным устройством. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. Подозреваемые останутся за решеткой как минимум до 29 октября. «30 августа Кирилл Брик (1998 г. р.) и Дениз Айдын (1999 г. р.) изготовили в домашних условиях самодельное взрывчатое вещество. Вечером этого же дня они направились в район ТЭЦ-2 с целью поиска подходящего взрыва участка местности в лесных насаждениях», — рассказали в ведомстве. Злоумышленников задержала полиция. По данным суда, при них обнаружено взрывчатое вещество (массой 312,13 грамм) и два детонатора. Задержанным предъявлено обвинение по ч.2 ст. 223.1 УК РФ (Незаконное изготовление взрывчатых веществ). Им грозит 10 до 15 лет колонии.