Президент Владимир Путин наградил двух жителей ХМАО за вклад в развитие культуры и спорта. Документ опубликован на портале правовой информации РФ.
«За вклад в развитие культуры и спорта наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации: Михаила Вторушина — директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Центр адаптивного спорта <…> Валерия Радченко — директора автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «ЮграМегаСпорт»», — сказано в документе.
Также двум коллективам региона была объявлена благодарность президента РФ. Это «ЮграМегаСпорт» и «Центр адаптивного спорта».
Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»