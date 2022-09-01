Путин наградил жителей ХМАО за развитие культуры и спорта

Путин наградил двух жителей ХМАО за вклад в развитие культуры и спорта

02 сентября 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Двое жителей ХМАО получили почетные грамоты от президента РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин наградил двух жителей ХМАО за вклад в развитие культуры и спорта. Документ опубликован на портале правовой информации РФ. «За вклад в развитие культуры и спорта наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации: Михаила Вторушина — директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Центр адаптивного спорта <…> Валерия Радченко — директора автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «ЮграМегаСпорт»», — сказано в документе. Также двум коллективам региона была объявлена благодарность президента РФ. Это «ЮграМегаСпорт» и «Центр адаптивного спорта».

Президент Владимир Путин наградил двух жителей ХМАО за вклад в развитие культуры и спорта. Документ опубликован на портале правовой информации РФ. «За вклад в развитие культуры и спорта наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации: Михаила Вторушина — директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Центр адаптивного спорта <…> Валерия Радченко — директора автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «ЮграМегаСпорт»», — сказано в документе. Также двум коллективам региона была объявлена благодарность президента РФ. Это «ЮграМегаСпорт» и «Центр адаптивного спорта».