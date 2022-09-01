01 сентября 2022

Путин наградил жителей ХМАО за развитие культуры и спорта

Путин наградил двух жителей ХМАО за вклад в развитие культуры и спорта
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, путин владимир
Двое жителей ХМАО получили почетные грамоты от президента РФ Фото:

Президент Владимир Путин наградил двух жителей ХМАО за вклад в развитие культуры и спорта. Документ опубликован на портале правовой информации РФ.

«За вклад в развитие культуры и спорта наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации: Михаила Вторушина — директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Центр адаптивного спорта <…> Валерия Радченко — директора автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «ЮграМегаСпорт»», — сказано в документе.

Также двум коллективам региона была объявлена благодарность президента РФ. Это «ЮграМегаСпорт» и «Центр адаптивного спорта».

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Президент Владимир Путин наградил двух жителей ХМАО за вклад в развитие культуры и спорта. Документ опубликован на портале правовой информации РФ. «За вклад в развитие культуры и спорта наградить Почетной грамотой Президента Российской Федерации: Михаила Вторушина — директора бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Центр адаптивного спорта <…> Валерия Радченко — директора автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «ЮграМегаСпорт»», — сказано в документе. Также двум коллективам региона была объявлена благодарность президента РФ. Это «ЮграМегаСпорт» и «Центр адаптивного спорта».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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