В Челябинске реку Миасс начали чистить машины-амфибии

К работе по очистке реки Миасс в Челябинске приступила новая техника

Из-за жаркой погоды в реке Миасс происходит быстрый рост водорослей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На очистку реки Миасс в центре Челябинска вышла новая техника — самоходные машины-амфибии «Портум», способные передвигаться как по суше, так и по воде. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства экологии региона.

«На очистку реки Миасс вышла новая техника — самоходные машины „Портум“. У каждой есть понтоны и гусеницы, что дает возможность им передвигаться как по суше, так и по воде, в болотистой местности. Дополнительное оборудование — навеска в виде косилок и граблей-коллекторов позволит скашивать подводную растительность», — отметили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Две единицы техники начали работать на участке реки от Свердловского моста до моста по улице Красной — около ТРК «Мегаполис». Сначала с помощью граблей-коллекторов с поверхности воды собирается надводная растительность и мусор, которую доставляют на берег. Затем навеска меняется на косилки и производится срез и сбор подводной растительности.

«Мероприятия по очистке реки Миасс проводятся по поручению губернатора Алексея Текслера, а также в рамках национального проекта „Экология“. Техника поступила недавно, но производительность оборудования на хорошем уровне», — заявил начальник ОГКУ «Центр экологического мониторинга» Владислав Коробкин.

В министерстве отмечают, что из-за жаркой погоды в реке Миасс происходит быстрый рост водной растительности, который может достигать 4-5 см за сутки. Работы по очистке реки продолжатся до октября 2022 года.