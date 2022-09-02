В России изменились тарифы ОСАГО

В России ввели новые тарифы ОСАГО
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Бланк страхового полиса ОСАГО. Екатеринбург, дтп, авария, заполнение бланков, извещение о дорожно-транспортном происшествии
для легковых автомобилей ставку тарифа по ОСАГО установят от 1646 рублей Фото:

Новые тарифы ОСАГО в России будут действовать с 13 сентября, они включают в себя расширение коридора выплат — как в меньшую, так и в большую степень. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.

«Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз. Страховщики будут учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что для легковых автомобилей базовая ставка тарифа будет установлена от 1646 до 7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8%.

ЦБ неоднократно расширял коридор тарифа по ОСАГО. Так, в 2020 году он был увеличен в обе стороны на 10%, из-за этого выросла средняя премия на 1,85%.

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Новые тарифы ОСАГО в России будут действовать с 13 сентября, они включают в себя расширение коридора выплат — как в меньшую, так и в большую степень. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России. «Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз. Страховщики будут учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей», — говорится в сообщении. Отмечается также, что для легковых автомобилей базовая ставка тарифа будет установлена от 1646 до 7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8%. ЦБ неоднократно расширял коридор тарифа по ОСАГО. Так, в 2020 году он был увеличен в обе стороны на 10%, из-за этого выросла средняя премия на 1,85%.
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