В России изменились тарифы ОСАГО

В России ввели новые тарифы ОСАГО

02 сентября 2022 в 13:21 Размер текста - 17 +

для легковых автомобилей ставку тарифа по ОСАГО установят от 1646 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Новые тарифы ОСАГО в России будут действовать с 13 сентября, они включают в себя расширение коридора выплат — как в меньшую, так и в большую степень. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России. «Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз. Страховщики будут учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей», — говорится в сообщении. Отмечается также, что для легковых автомобилей базовая ставка тарифа будет установлена от 1646 до 7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8%. ЦБ неоднократно расширял коридор тарифа по ОСАГО. Так, в 2020 году он был увеличен в обе стороны на 10%, из-за этого выросла средняя премия на 1,85%.

Новые тарифы ОСАГО в России будут действовать с 13 сентября, они включают в себя расширение коридора выплат — как в меньшую, так и в большую степень. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России. «Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз. Страховщики будут учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей», — говорится в сообщении. Отмечается также, что для легковых автомобилей базовая ставка тарифа будет установлена от 1646 до 7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8%. ЦБ неоднократно расширял коридор тарифа по ОСАГО. Так, в 2020 году он был увеличен в обе стороны на 10%, из-за этого выросла средняя премия на 1,85%.