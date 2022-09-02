В России изменились тарифы ОСАГО

Новые тарифы ОСАГО в России будут действовать с 13 сентября, они включают в себя расширение коридора выплат — как в меньшую, так и в большую степень. Об этом сообщается на официальном сайте Банка России.
«Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз. Страховщики будут учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что для легковых автомобилей базовая ставка тарифа будет установлена от 1646 до 7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8%.
ЦБ неоднократно расширял коридор тарифа по ОСАГО. Так, в 2020 году он был увеличен в обе стороны на 10%, из-за этого выросла средняя премия на 1,85%.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»