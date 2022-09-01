Жители ЯНАО попросили переименовать реку

Жители Салехарда выберут новое имя реке Шайтанке

Жители Салехарда смогут предложить свои варианты на сайте «Живем на Севере» Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Инициативные жители ЯНАО обратились к властям с просьбой дать реке Шайтанке в Салехарде новое имя. Как рассказали в пресс-службе окружной столицы, горожане смогут сами предложить варианты названий на сайте «Живем на Севере», после чего состоится голосование.

«Инициативу проявили жители города, также с ней выступили общественники и местные краеведы. Решение как будет называться примут сами горожане. Лидирующий вариант названия определят после голосования», — сообщили там.

Отмечается, что на территории, где расположена река, формируется современное городское пространство. Жители Салехарда проводят там свой досуг: занимаются спортом, гуляют, проводят время с семьей. Также там строится храм. «Все это должно быть в будущем увязано в единую архитектурную концепцию, нейминг которой тоже должен быть гармоничен и понятен как горожанам, так и гостям столицы», — добавили в пресс-службе.

Река Шйтанка соединяет южную и северную часть Салехарда. Часть окружной столицы стоит на реке Шайтанка, часть на Полуе и Оби. Также там находится главная набережная, где расположено здание правительства округа.