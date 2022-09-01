В Кургане открыли военный центр, созданный Шойгу

В Курганском государственном университете открыли учебный военный центр

3 сентября в УВЦ КГУ начнутся занятия для студентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском госуниверситете открыли военный учебный центр, созданный по распоряжению министра обороны РФ Сергея Шойгу. В церемонии приняла участие заместитель губернатора по соцполитике Лариса Кокорина, передает корреспондент URA.RU.

«Это знаковое событие не только для Курганской области, но и для всего Уральского федерального округа, это единственный центр в нашем округе. Мы возлагаем большие надежды на работу этого центра. Создание центра было инициировано губернатором Вадимом Шумковым совместно в руководством КГУ, при непосредственной поддержке руководителей предприятий Курганской области, которые входят в систему ВПК (военно-промышленный комплекс)», — сказала Кокорина на церемонии открытия центра.

Ректор КГУ Надежда Дубив отметила, что была проделана большая работа по созданию центра. «Сегодня мы открыли центр, а завтра студенты зайдут в этот исторический корпус, потому что именно в этом корпусе была военная кафедра Курганского машиностроительного института, и начнут свое военное обучение», — сказала она. В центре, по словам ректора, будут обучаться 108 студентов. Руководитель военного учебного центра КГУ подполковник Владимир Мякотин отметил, что центр полностью укомплектован, военная техника рабочая и прибыла «своим ходом».

Ранее URA.RU писало, что по указанию главы Минобороны Сергея Шойгу определены восемь новых вузов, где созданы центры военной подготовки. В военном учебном центре КГУ сформировано три учебных взвода. Студенты прошли медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией, профессиональный психологический отбор, сдали нормативы по физподготовке и предоставили справку о текущей успеваемости. Студенты центра смогут получить военную специальность в течение своего обучения в университете. ВУЦ будет готовить сержантов и солдат запаса по военно-учетным специальностям, связанным с ремонтом и хранением автомобильной техники.

Ректор КГУ Надежда Дубив на открытии Военного учебного центра приветствовала будущих студентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

ВУЦ КГУ полностью укомплектован необходимой для обучения студентов техникой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Занятие в курганском ВУЦ начнутся с 3 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU