В Кургане начали отбор студентов в центр, созданный Шойгу

В КГУ проводят отбор студентов в новый военный центр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском госуниверситете проводят отбор студентов для обучения в военном центре, который был создан по указанию главы Минобороны Сергея Шойгу при вузе. Состоялось заседание конкурсной комиссии ВУЦ, сообщили в пресс-службе КГУ.

«В КГУ состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору студентов, поступающих в военный учебный центр при вузе. Комиссия работала в течение нескольких дней — для студентов каждого института было установлено свое время. Военный учебный центр при КГУ будет готовить сержантов и солдат запаса по военно-учетным специальностям, связанным с ремонтом и хранением автомобильной техники», — говорится в сообщении КГУ.

Всего будет сформировано три учебных взвода. Кандидаты прошли медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией, профессиональный психологический отбор, сдали нормативы по физподготовке и предоставили справку о текущей успеваемости. По итогам отбора комиссия принимает решение о зачислении студентов на обучение в ВУЦ. Один из студентов КГУ в качестве причины поступления в ВУЦ назвал возможность не проходить срочную службу в армии, а после учебы сразу устроиться на работу.

В вузе уточнили, что по специальности сержантов запаса обучение продлится два года, по специальности солдат запаса — 1,5 года. По окончании курса будут проведены 30-дневные военные сборы, на которых курсанты пройдут практические занятия, сдадут итоговый экзамен и примут военную присягу. По окончании университета студенты, успешно прошедшие обучение и военные сборы, получат воинское звание и будут зачислены в запас Вооруженных Сил Российской Федерации с торжественным вручением военного билета.

Ранее URA.RU писало, что указанию главы Минобороны Сергея Шойгу определены восемь новых вузов, где будут созданы центры военной подготовки. В этот список вошел и КГУ. Обучение в военном учебном центре КГУ начнется с сентября 2022 года.

Студенты КГУ проходят комиссию для зачисления в военный учебный центр (ВУЦ) фото: пресс-служба КГУ

До комиссии студенты прошли медицинское освидетельствование, сдали нормативы на физподготовке фото: пресс-служба КГУ

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