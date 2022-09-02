Шойгу: приток наемников на Украину упал из-за больших потерь

Наемники не хотят воевать за Киев из-за больших потерь
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Количество иностранных наемников, желающих помогать ВСУ, снизилось в 3,5 раза по сравнению с началом спецоперации РФ. Причина — большие потери Киева, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«С 24 февраля уничтожен 2 831 боевик. На фоне таких больших потерь приток наемников на Украину снизился более чем в 3,5 раза», — сообщил Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ, передает РИА «Новости».
Шойгу отметил также, что освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России, продолжатся. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины была объявлено президентом РФ Владимиром Путины 24 февраля.
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