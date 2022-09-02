Шойгу: приток наемников на Украину упал из-за больших потерь

Шойгу: приток наемников на Украину снизился в три с половиной раза

02 сентября 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Наемники не хотят воевать за Киев из-за больших потерь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Количество иностранных наемников, желающих помогать ВСУ, снизилось в 3,5 раза по сравнению с началом спецоперации РФ. Причина — большие потери Киева, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «С 24 февраля уничтожен 2 831 боевик. На фоне таких больших потерь приток наемников на Украину снизился более чем в 3,5 раза», — сообщил Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ, передает РИА «Новости». Шойгу отметил также, что освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России, продолжатся. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины была объявлено президентом РФ Владимиром Путины 24 февраля.

Количество иностранных наемников, желающих помогать ВСУ, снизилось в 3,5 раза по сравнению с началом спецоперации РФ. Причина — большие потери Киева, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «С 24 февраля уничтожен 2 831 боевик. На фоне таких больших потерь приток наемников на Украину снизился более чем в 3,5 раза», — сообщил Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ, передает РИА «Новости». Шойгу отметил также, что освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России, продолжатся. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины была объявлено президентом РФ Владимиром Путины 24 февраля.