Шойгу: приток наемников на Украину упал из-за больших потерь

Шойгу: приток наемников на Украину снизился в три с половиной раза
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, пулемет, оружие, война, добровольцы, спецоперация, патроны для пулемета, чвк, СВО, наемники
Наемники не хотят воевать за Киев из-за больших потерь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Количество иностранных наемников, желающих помогать ВСУ, снизилось в 3,5 раза по сравнению с началом спецоперации РФ. Причина — большие потери Киева, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«С 24 февраля уничтожен 2 831 боевик. На фоне таких больших потерь приток наемников на Украину снизился более чем в 3,5 раза», — сообщил Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ, передает РИА «Новости».

Шойгу отметил также, что освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России, продолжатся. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины была объявлено президентом РФ Владимиром Путины 24 февраля.

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Количество иностранных наемников, желающих помогать ВСУ, снизилось в 3,5 раза по сравнению с началом спецоперации РФ. Причина — большие потери Киева, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «С 24 февраля уничтожен 2 831 боевик. На фоне таких больших потерь приток наемников на Украину снизился более чем в 3,5 раза», — сообщил Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ, передает РИА «Новости». Шойгу отметил также, что освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России, продолжатся. Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины была объявлено президентом РФ Владимиром Путины 24 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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