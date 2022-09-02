В Кремле прокомментировали приезд представителей МАГАТЭ на ЗАЭС

Оценивать миссию МАГАТЭ, приехавшую на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре (Запорожская область) пока рано, но сам факт этого Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока рано давать оценки. В целом мы весьма позитивно оцениваем факт, что несмотря на все сложности, связанные с провокационными действиями украинской стороны, эта миссия прибыла и приступила к работе. Главное, что миссия там», — сказал он на конференц-колле.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что миссия должна дать оценку состоянию станции и по вопросам, связанным с ядерной безопасностью. перед приездом членов МАГАТЭ украинская сторона усилила обстрелы города, в результате погибло несколько человек.
Спецоперацию на территории Украины по ее демилитаризации и денацификации президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Под полным контролем российских войск находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, где и расположена ЗАЭС. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР.
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Оценивать миссию МАГАТЭ, приехавшую на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре (Запорожская область) пока рано, но сам факт этого Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока рано давать оценки. В целом мы весьма позитивно оцениваем факт, что несмотря на все сложности, связанные с провокационными действиями украинской стороны, эта миссия прибыла и приступила к работе. Главное, что миссия там», — сказал он на конференц-колле. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что миссия должна дать оценку состоянию станции и по вопросам, связанным с ядерной безопасностью. перед приездом членов МАГАТЭ украинская сторона усилила обстрелы города, в результате погибло несколько человек. Спецоперацию на территории Украины по ее демилитаризации и денацификации президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Под полным контролем российских войск находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, где и расположена ЗАЭС. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР.