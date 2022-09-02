В Кремле прокомментировали приезд представителей МАГАТЭ на ЗАЭС

Кремль: миссия МАГАТЭ на ЗАЭС приступила к работе

02 сентября 2022 в 14:51 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков пояснил, что МАГАТЭ на ЗАЭС приступила к работе Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Оценивать миссию МАГАТЭ, приехавшую на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре (Запорожская область) пока рано, но сам факт этого Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока рано давать оценки. В целом мы весьма позитивно оцениваем факт, что несмотря на все сложности, связанные с провокационными действиями украинской стороны, эта миссия прибыла и приступила к работе. Главное, что миссия там», — сказал он на конференц-колле. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что миссия должна дать оценку состоянию станции и по вопросам, связанным с ядерной безопасностью. перед приездом членов МАГАТЭ украинская сторона усилила обстрелы города, в результате погибло несколько человек. Спецоперацию на территории Украины по ее демилитаризации и денацификации президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Под полным контролем российских войск находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, где и расположена ЗАЭС. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР.

Оценивать миссию МАГАТЭ, приехавшую на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре (Запорожская область) пока рано, но сам факт этого Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Пока рано давать оценки. В целом мы весьма позитивно оцениваем факт, что несмотря на все сложности, связанные с провокационными действиями украинской стороны, эта миссия прибыла и приступила к работе. Главное, что миссия там», — сказал он на конференц-колле. Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что миссия должна дать оценку состоянию станции и по вопросам, связанным с ядерной безопасностью. перед приездом членов МАГАТЭ украинская сторона усилила обстрелы города, в результате погибло несколько человек. Спецоперацию на территории Украины по ее демилитаризации и денацификации президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Под полным контролем российских войск находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, где и расположена ЗАЭС. Освобождены значительные территории ДНР и вся территория ЛНР.