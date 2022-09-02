Кремль: «абсурдное» решение Запада дестабилизирует рынок нефти

Дмитрий Песков заявил, что потолок цен на российскую нефть дестабилизирует рынки
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
США наживаются на европейских налогоплательщиках, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Газовый кризис в Европе

«Абсурдное» решение Запада по введению потолка цен на российскую нефть дестабилизирует нефтяные рынки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Вы видите, как лихорадит энергетические рынки, в основном в Европе. Принятые антироссийские меры привели к ситуации, когда европейцы, во многом у США, покуют за бешеные деньги сжиженный газ. Компании США богатеют, а европейские налогоплательщики беднею. Посмотрим, как будут развиваться процессы по нефтяным делам в случае принятия подобных абсурдных решений. Мы просчитываем все варианты. Существуют альтернативные сценарии развития ситуации. Можно с уверенностью говорить об одном: принятие подобного решения приведет к существенной дестабилизации нефтяных рынков», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

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«Абсурдное» решение Запада по введению потолка цен на российскую нефть дестабилизирует нефтяные рынки. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Вы видите, как лихорадит энергетические рынки, в основном в Европе. Принятые антироссийские меры привели к ситуации, когда европейцы, во многом у США, покуют за бешеные деньги сжиженный газ. Компании США богатеют, а европейские налогоплательщики беднею. Посмотрим, как будут развиваться процессы по нефтяным делам в случае принятия подобных абсурдных решений. Мы просчитываем все варианты. Существуют альтернативные сценарии развития ситуации. Можно с уверенностью говорить об одном: принятие подобного решения приведет к существенной дестабилизации нефтяных рынков», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
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