В местах незаконных свалок мусора в ЯНАО установят фотоловушки

Власти ЯНАО установят камеры в местах наиболее вероятного появления стихийных свалок

Камеры поставят в местах наиболее вероятного появления стихийных свалок Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ЯНАО установят 14 фотоловушек, которые будут фиксировать тех, кто сваливает мусор в непредназначенных для этого местах. Как сообщила пресс-служба правительства ЯНАО, их установят в опасных местах: в промышленных зонах, лесных массивах, гаражных кооперативах.

«Большую работу администрация Пуровского района ведет по профилактике загрязнений. Этой осенью установят 14 фотоловушек. Они охватят 80% потенциально опасных мест, где могут несанкционированно размещать отходы. Фотоловушки разместят в промышленных зонах, гаражных кооперативах и лесных массивах Тарко-Сале, Пуровска, Сывдармы и Уренгоя», — сообщила пресс-служба правительства.

На сегодняшний день рабочим удалось убрать 21 крупную и 317 мелких свалок мусора. Генеральные уборки территорий ведутся по всему округу.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО активисты собрали почти 8,5 тонн мусора, участвуя в «Чистых играх». В «ямальском кубке чистоты» приняли участие муниципалитеты региона.