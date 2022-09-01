Куйвашев и глава «Газпрома» Миллер дали старт масштабному проекту для свердловчан

Губернатор Куйвашев договорился с главой "Газпрома" Миллером о развитии газификации Свердловской области

02 сентября 2022 в 16:40 Размер текста - 17 +

Куйвашев подписал программу по развитию газификации Свердловской области Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с главой «Газпрома» Алексеем Миллером подписал программу по развитию газификации Свердловской области до 2025 года. Как отмечает глава региона, благодаря этому властям удастся быстрее подключить дома к газу. «Сегодня мы с председателем правления „Газпрома“ Алексеем Миллером подписали очень важную программу — по развитию газификации Свердловской области до 2025 года. Благодаря ей мы сможем построить и модернизировать газораспределительные станции в Сысерти, Арамили, Сухом Логу, Камышлове, Реже и Артемовском. А это значит — еще 20 тысяч домов удастся подключить к газу, и жителям больше не надо будет топить углем», — написал Куйвашев. Как отметил глава региона, с помощью программы проблема с низкой пропускной способностью некоторых станций будет решена. «Благодаря этим станциям мы значительно быстрее будем подключать дома к газу и своевременно выполним поручение президента», — уточнил он. В начале 2022 года президент России Владимир Путин поддержал инициативы «Единой России» по изменению программы социальной газификации, представленной в народной программе партии. Ранее глава государства утвердил закон о бесплатной газификации до участков. Заявку стало возможно оформить на портале Госуслуг, отделениях МФЦ и на сайте газоснабжающей компании. Еще раньше гражданам РФ начали бесплатно проводить газ до участков в местах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с главой «Газпрома» Алексеем Миллером подписал программу по развитию газификации Свердловской области до 2025 года. Как отмечает глава региона, благодаря этому властям удастся быстрее подключить дома к газу. «Сегодня мы с председателем правления „Газпрома“ Алексеем Миллером подписали очень важную программу — по развитию газификации Свердловской области до 2025 года. Благодаря ей мы сможем построить и модернизировать газораспределительные станции в Сысерти, Арамили, Сухом Логу, Камышлове, Реже и Артемовском. А это значит — еще 20 тысяч домов удастся подключить к газу, и жителям больше не надо будет топить углем», — написал Куйвашев. Как отметил глава региона, с помощью программы проблема с низкой пропускной способностью некоторых станций будет решена. «Благодаря этим станциям мы значительно быстрее будем подключать дома к газу и своевременно выполним поручение президента», — уточнил он. В начале 2022 года президент России Владимир Путин поддержал инициативы «Единой России» по изменению программы социальной газификации, представленной в народной программе партии. Ранее глава государства утвердил закон о бесплатной газификации до участков. Заявку стало возможно оформить на портале Госуслуг, отделениях МФЦ и на сайте газоснабжающей компании. Еще раньше гражданам РФ начали бесплатно проводить газ до участков в местах, где уже есть газораспределительная инфраструктура.