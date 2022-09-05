В ЯНАО назвали наиболее востребованные специальности у молодежи

Молодежь ЯНАО активно выбирает специальности в сфере информационных технологий

В общем в округе по IT-специальностям обучается более 700 студентов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В образовательных учреждениях ЯНАО активно развивается образование в сфере информационных технологий. Это оказалось одно из самых востребованных направлений в колледжах и техникумах. В общем в округе по IT-специальностям обучается более 700 студентов, сообщили URA.RU в окружном департаменте образования.

«Ведется подготовка специалистов по информационным специальностям. В этом году мы приняли на обучение 175 студентов на специальности „сетевое и системное администрирование“, „информационные системы и программирование“, „наладчик компьютерных систем“. В целом обучается 752 студента», — сообщили там.

Также на базе школ с 2021 года в округе открыли 5 IT-кубов. Отмечается, что это федеральная сеть профильного образования, которая с семи лет готовит специалистов в области IT. В таких центрах дети не просто изучают информационные технологии, а создают проекты — готовые сайты, мобильные приложения и программы сетевой безопасности.

«В 65 школах открыты центры „Точка роста“. Это многофункциональное образовательное пространство технологической и естественно-научной направленности, где дети могут дополнительно изучать математику, информатику, технологию, физику, биологию, химию», — добавили там.

Ранее сообщалось,что ведущие специалисты в IT-сфере приедут в Салехард, чтобы обучить ямальских школьников и студентов информационным технологиям. В рамках форума планируется сформировать сообщество будущих программистов, аналитиков данных, веб-дизайнеров и других востребованных в округе IT- специалистов.

Образование в сфере цифровых технологий стало одним из самых востребованных в Российской Федерации. В прошлом году 72 тысячи человек подали заявки на обучение по ИТ направлениям. Благодаря государственной поддержке жители страны могут бесплатно переобучиться с частичной компенсацией стоимости.